أبوظبي تمدد إعفاء الرسوم السياحية

مددت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إعفاء رسوم البلديات على المنشآت الفندقية ودور السينما ومنظمي الفعاليات من الرسم السياحي 10%.

وقالت الدائرة في تعميم، إن الإعفاء الذي بدأ من 1 يوليو الماضي يستمر حتى 31 ديسمبر المقبل، وفي حال وجود عقود طويلة الأجل منصوص بها قيمة الرسوم يجوز للمنشأة تحصيلها إيراداً حتى 31 ديسمبر.

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وتابعت الدائرة: "في حال تحصيل أي رسوم بعد 1 يوليو وحتى تاريخ التعميم، وسدادها من قبل المنشأة، ستقوم الدائرة بإرجاعها بشرط عدم وجود مستحقات قبل 1 يوليو"، وفقا لما نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأشارت إلى أنه في حال عدم سداد الرسوم يجوز للمنشآت الفندقية اعتبارها إيراداً، وبالنسبة لإعفاء منظمي الفعاليات، فسيستمر حتى 31 ديسمبر 2021، وفي حال تحصيل الرسوم حتى تاريخ التعميم ستقوم الدائرة بإرجاعها.

يرتفع الطلب السياحي الدولي والمحلي على أبوظبي خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الحالي مع عودة الفعاليات والأحداث والمعارض والمؤتمرات والأعياد لتزين مرافق ومنشآت أبوظبي المختلفة.

وتشهد مرافق أبوظبي السياحية والترفيهية وفنادقها ومركز معارضها ومرافق "الفعاليات" فيها، فعاليات وأحداث مهمة، إلى جانب الاحتفالات والفعاليات الترفيهية المتنوعة بسبب مواسم الإجازات والمناسبات الوطنية.