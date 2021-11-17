طيران الإمارات تتوقع ارتفاع إشغال السعة المقعدية إلى 80% في ديسمبر 

أكد الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، عادل الرضا، أن الناقلة تشغل في الوقت الحالي قرابة 65% من السعة المقعدية، مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.

وتوقع الرضا، أن يصل إشغال طيران الإمارات إلى 80% في ديسمبر المقبل، مع استمرار تسجيل زيادة في حجم الإشغال.

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وقال الرئيس التنفيذي للعمليات إن طيران الإمارات تحتاج حالياً إلى توظيف أكثر من 6000 موظف خلال الستة أشهر المقبلة، في عدة أقسام، من طيارين وأطقم الطائرة ومهندسين، وموظفي المطارات، بحسب ما نقلته صحيفة الرؤية الإماراتية.

وأشار الرضا إلى أن الناقلة بدأت توظيف طيارين، مع "إدخال من 70 إلى 80 طياراً لمركز التدريب شهرياً لتجهيزهم لاستئناف العمل".

وذكر الرضا أن طيران الإمارات تشغل حالياً 45 طائرة من طراز إيه 380 مقارنة بـ27 طائرة قبل شهرين، إلى جانب تشغيل كامل أسطول الناقلة من طائرات بوينغ 777، مشيراً إلى وجود إقبال كبير على الدرجة السياحية الممتازة، بعدما وضعت الناقلة هذا المنتج بشكل تدريجي على بعض الوجهات.

وأفاد الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات بأن الشركة أوفت بكامل الالتزامات المالية، وبكل الدفعات التي كانت مطلوبة منها تجاه البنوك والشركات والموردين.

ولفت إلى أن حجم الإنفاق السنوي على الصيانة يقدر بنحو 7 مليارات درهم، ولم يتغير لكن تم ترحيله من عام 2020 إلى عام 2021، الذي يشهد زخماً كبيراً في الطلب على عمليات الصيانة مع عودة الأسطول إلى التشغيل.