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لبنان يفرض قيودا على السفر إلى روسيا البيضاء

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طيران الشرق الأوسط اللبناني - آي ستوك
طيران الشرق الأوسط اللبناني
لبنان

لبنان يفرض قيودا على السفر إلى روسيا البيضاء

تتهم دول أوروبية مينسك بالسماح بدخول آلاف المهاجرين أغلبهم من الشرق الأوسط

بيروت - رويترز

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أفاد بيان للمديرية العامة للطيران المدني في لبنان اطلعت عليه رويترز اليوم الخميس بأن البلاد أصدرت تعليمات لشركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي بخصوص السفر إلى روسيا البيضاء (بيلا روسيا).

وذكر البيان أنه ينبغي على جميع شركات الطيران العاملة في المطار قصر المسافرين المتوجهين من لبنان إلى روسيا البيضاء على اللبنانيين الذين لديهم تأشيرات دخول أو لديهم إقامة أو مواطني روسيا البيضاء أو العرب والأجانب الذين لديهم إقامة هناك.

وتتهم دول أوروبية مينسك بالسماح بدخول آلاف المهاجرين، أغلبهم من الشرق الأوسط، وتشجيعهم على عبور الحدود بطريقة غير مشروعة، كوسيلة لمعاقبة أوروبا على عقوبات فرضتها على روسيا البيضاء بسبب حملتها على المحتجين المؤيدين للديمقراطية.

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يذكر أن آلاف المهاجرين معظمهم من الشرق الأوسط يُخيّمون منذ أيام عند حدود بيلا روسيا مع بولندا، على أمل دخول الاتحاد الأوروبي.

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