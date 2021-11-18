ماريوت تضاعف فنادقها في السعودية خلال سنتين

قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن شركة ماريوت ستضاعف فنادقها في السعودية، خلال السنتين القادمتين، وفقاً لاجتماعه مع الرئيس التنفيذي لشركة ماريوت أنتوني كابوانو.

وأضاف الوزير، في تغريدة له بموقع التواصل- تويتر، اليوم الخميس، إن مضاعفة فنادق ماريوت سيوفر 21.5 ألف وظيفة وتساهم في تحقيق هدف مليون وظيفة في القطاع بحلول 2030.

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تدير الشركة علامات "ماريوت" و"ريتز كارلتون" و"لوميرديان" و"شيراتون" في السعودية، بين علامات أخرى.