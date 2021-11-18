مسؤول: 30 مليون مسافر عبر مطار دبي بنهاية العام

توقع جمال الحاي، نائب الرئيس في مؤسسة مطارات دبي، أن يرتفع عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي من 10.6 ملايين مسافر في النصف الأول من العام الجاري إلى ما يتراوح بين 27 مليون مسافر لغاية 30 مليوناً بنهاية 2021، مع توقعات بارتفاع حركة المسافرين عبر المطار بنهاية العام المقبل إلى مستويات تتراوح بين 45 مليون مسافر لغاية 50 مليوناً.

وفي تصريحات صحفية على هامش معرض دبي للطيران 2021، أشار الحاي إلى ارتفاع عدد الوجهات التي يخدمها مطار دبي الدولي إلى أكثر من 198 وجهة حول العالم كما يوفر رحلات ربط إلى 92 دولة حول العالم وتقوم 82 ناقلة باستخدام المطار حالياً وهو أكبر من مستويات ما قبل الجائحة، مما يعزز مكانته كخيار مفضل للمسافرين وخاصة لركاب رحلات الترانزيت.

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ولفت الحاي إلى أن مطار دبي الدولي سيعود للعمل بكامل طاقته التشغيلية مع افتتاح كنوكورس إيه في 28 الشهر الجاري، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية تصل إلى أكثر من 90 مليون مسافر، موضحاً عدم وجود حالة في الوقت الراهن لعودة الطيران التجاري إلى مطار آل مكتوم خلال الأشهر الستة المقبلة، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وحدد الحاي مجموعة من أهم العوامل التي تساهم في تعزيز حركة المسافرين في مطار دبي الدولي وفي مقدمتها إكسبو 2020 دبي إلى جانب الجهود المستمرة التي تبذلها دبي لقيادة مرحلة التعافي العالمي بالنسبة لقطاع الطيران، بالإضافة إلى ارتفاع الوجهات التي يخدمها مطار دبي، فضلاً عن موسم الإجازات الشتوية المقبلة، حيث من المتوقع ارتفاع قياسي بأعداد الراغبين بقضاء إجازاتهم في مختلف دول العالم في شهر ديسمبر، كما أن دبي تشهد موسماً سياحياً حافلاً بين نوفمبر وأبريل مع ارتفاع أعداد السياح في ظل تحسن الأجواء وتميز الوجهات والخيارات السياحية التي توفرها للزوار من كافة أنحاء العالم، مؤكداً أن تعاون جميع الشركاء الاستراتيجيين لتوفير أفضل الخدمات للمسافرين مع تطبيق المعتمدة عالمياً فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، يعزز من حركة المسافرين عبر المطار.

وأشار نائب الرئيس في مؤسسة مطارات دبي، من جانب آخر، إلى أن حركة الطيران الخاص سجلت نمواً بنسبة 300% مقارنة مع الأشهر السابقة الماضية في ظل الفعاليات والمؤتمرات وفي مقدمتها إكسبو 2020 دبي، مؤكداً أن الزخم المتنامي في السفر سيساهم في توجه مطار دبي الدولي إلى صدارة مطارات العالم في حركة المسافرين الدوليين.