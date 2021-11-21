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أميركا تسجل أكبر عدد ركاب للطائرات في يوم منذ الجائحة.. 2.24 مليون مسافر

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اقتصاد أميركا

أميركا تسجل أكبر عدد ركاب للطائرات في يوم منذ الجائحة.. 2.24 مليون مسافر

توقعات بالوصول إلى 20 مليون مسافر بطريق الجو خلال فترة السفر الكثيف في عيد الشكر

واشنطن - رويترز

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أكدت إدارة أمن النقل الأميركية، السبت، أنها فحصت 2.24 مليون مسافر بطريق الجو أول أمس الجمعة، وهو أكبر عدد من الركاب منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وقالت ليزا فاربستاين المتحدثة باسم إدارة أمن النقل على تويتر إن ذلك يمثل "أعلى معدل لعمليات الفحص" منذ مارس عام 2020 عندما تمكنت الجائحة من الولايات المتحدة وتسببت في توقف السفر والعمل.

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وفي وقت سابق من الأسبوع، قالت إدارة أمن النقل إنها تتوقع أن تفحص نحو 20 مليون مسافر بطريق الجو خلال فترة السفر الكثيف في عيد الشكر من 19 إلى 28 نوفمبر تشرين الثاني وتكهنت بأن تقترب الأعداد من مستويات ما قبل الجائحة.

وتوقعت شركات الطيران الأميركية الرئيسية ارتفاعا في حركة السفر بالطائرات خلال الأيام القليلة الماضية.

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