"ماهان إير" الإيرانية تتعرض لهجوم سيبراني.. سرقة محتملة لمعلومات حساسة

تعرضت شركة "ماهان للطيران" الإيرانية لهجوم إلكتروني صباح اليوم الأحد، وزعمت الشركة أنه تم إحباط الهجوم بينما ادعى المتسللون أنهم استولوا على معلومات حساسة تربط شركة الطيران بالحرس الثوري الإيراني (IRGC).

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، صرحت شركة "ماهان للطيران" بأن مثل هذه الهجمات تم شنها ضد الشركة "مرات عديدة".

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وقالت: "يعتبر هذا حدثًا طبيعيًا، وقد تصرف فريق الأمن السيبراني في ماهان دائمًا بذكاء وفي الوقت المناسب لتحييد هذه الهجمات"، مضيفة أن جميع الرحلات كانت في الموعد المحدد، وأن الشركة ستصدر تحديثات إذا ما تعطلت أي رحلات جوية.

على الرغم من تصريحات الشركة، زعمت مجموعة المتسللين، التي تطلق على نفسها اسم "Hooshyarane Vatan"، أنها تمكنت من الحصول على وثائق داخلية ورسائل بريد إلكتروني وتقارير من أنظمة "ماهان للطيران"، تحوي مؤشرات على ارتباطات شركة الطيران بالحرس الثوري الإيراني. كما زعمت المجموعة أن الشركة تمكنت من كشف الخرق لكنها لم تتمكن من إيقافه، وفق ما نقلته "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.