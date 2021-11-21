.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"ماهان إير" الإيرانية تتعرض لهجوم سيبراني.. سرقة محتملة لمعلومات حساسة

  • الخط
طائرة - ماهان الايرانية
شركة خطوط ماهان الإيرانية
طيران

"ماهان إير" الإيرانية تتعرض لهجوم سيبراني.. سرقة محتملة لمعلومات حساسة

ادعى المتسللون أنهم استولوا على معلومات حساسة تربط الشركة بالحرس الثوري

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعرضت شركة "ماهان للطيران" الإيرانية لهجوم إلكتروني صباح اليوم الأحد، وزعمت الشركة أنه تم إحباط الهجوم بينما ادعى المتسللون أنهم استولوا على معلومات حساسة تربط شركة الطيران بالحرس الثوري الإيراني (IRGC).

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، صرحت شركة "ماهان للطيران" بأن مثل هذه الهجمات تم شنها ضد الشركة "مرات عديدة".

وقالت: "يعتبر هذا حدثًا طبيعيًا، وقد تصرف فريق الأمن السيبراني في ماهان دائمًا بذكاء وفي الوقت المناسب لتحييد هذه الهجمات"، مضيفة أن جميع الرحلات كانت في الموعد المحدد، وأن الشركة ستصدر تحديثات إذا ما تعطلت أي رحلات جوية.

الصين تفرض غرامة على عمالقة التكنولوجيا في أحدث حملة ضد الاحتكار شركات شركات الصين تفرض غرامة على عمالقة التكنولوجيا في أحدث حملة ضد الاحتكار

على الرغم من تصريحات الشركة، زعمت مجموعة المتسللين، التي تطلق على نفسها اسم "Hooshyarane Vatan"، أنها تمكنت من الحصول على وثائق داخلية ورسائل بريد إلكتروني وتقارير من أنظمة "ماهان للطيران"، تحوي مؤشرات على ارتباطات شركة الطيران بالحرس الثوري الإيراني. كما زعمت المجموعة أن الشركة تمكنت من كشف الخرق لكنها لم تتمكن من إيقافه، وفق ما نقلته "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"الفن أخلاق".. أزمة بين حفيد فنان شهير وزوجة هاني شاكر
فيديو يثير زوبعة بمصر.. موظفو شركة اتصالات يضربون زبونا فيديو يثير زوبعة بمصر.. موظفو شركة اتصالات يضربون زبونا
الأكثر قراءة
منها آلام الفك والرقبة.. 6 علامات تحذيرية تشير لإصابتك بأزمة قلبية منها آلام الفك والرقبة.. 6 علامات تحذيرية تشير لإصابتك بأزمة قلبية
المسجد النبوي مفتوح للصلاة.. بلا موعد أو تصريح المسجد النبوي مفتوح للصلاة.. بلا موعد أو تصريح
رد ناري من هاني شاكر على تصريحات نجيب ساويرس رد ناري من هاني شاكر على تصريحات نجيب ساويرس
هذه أفضل فاكهة.. يمكنك تناولها من أجل صحة أمعائك هذه أفضل فاكهة.. يمكنك تناولها من أجل صحة أمعائك
علق بصحراء سعودية ليومين.. فيديو لسوداني علق بصحراء سعودية ليومين.. فيديو لسوداني "يا مرحباً بالفزعة"
لاعبة شهيرة تختفي بعد اتهام بالتحرش .. ومقاطع مريبة تظهر لاعبة شهيرة تختفي بعد اتهام بالتحرش .. ومقاطع مريبة تظهر
قبل أن تذهب
الساعة 60 | كيف صمد نفط البصرة أمام هزات العراق منذ 2003؟
الساعة 60 | كيف صمد نفط البصرة أمام هزات العراق منذ 2003؟
اكتشف المزيد