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أبوظبي تشجع السياحة بطرح بدائل للفنادق

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أبوظبي تشجع السياحة بطرح بدائل للفنادق

"سياحة أبوظبي" تدعو مشغلي بيوت العطلات إلى تسجيل وحداتهم

دبي - العربية.نت

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دعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جميع مشغلي بيوت العطلات في الإمارة إلى تسجيل وحداتهم على نظامها الإلكتروني الجديد، وذلك وفقاً للوائح التنظيمية المعمول بها منذ العام الماضي.

ويندرج إطلاق النظام (المتاح عبر الموقع الإلكتروني)، ضمن الخطط المعتمدة لتنظيم وتحفيز قطاع بيوت العطلات مع ضمان التشغيل الناجح والآمن لأنشطته، تلبيةً للطلب المتزايد على بدائل الفنادق والشقق الفندقية.

وأصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي العام الماضي قراراً باللوائح التنظيمية والمتطلبات اللازمة لتشغيل بيوت العطلات في أنحاء الإمارة، وفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية.

وتركز هذه اللوائح على تأكيد أهمية الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها من أجل تشغيل الوحدات المسجلة بكفاءة واستدامة.

وقال علي الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "ندعو مشغلي بيوت العطلات إلى تسجيل وحداتهم على النظام الإلكتروني الجديد بسهولة وفي خطوات ميسّرة، وهو ما يأتي عقب تطبيق اللوائح التنظيمية التي تم إقرارها رسمياً العام الماضي من أجل أمن وسلامة المجتمع. وتمنح هذه الخطوة المجتمع المحلي والزوار المزيد من الثقة بتنظيم أنشطة قطاع بيوت العطلات وفق أعلى معايير الشفافية والجودة وأفضل الممارسات. وتسهم هذه اللوائح أيضاً في إتاحة باقة كبيرة من خيارات الإقامة في العاصمة. ونتطلع إلى المضي قدماً في التعاون مع الشركاء الرئيسيين والجهات المعنية وذات الصلة لتطوير المزيد من المبادرات التي تثري تجارب مجتمعنا".

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