تقرير: 12% ارتفاعاً متوقعاً في الطلب على فنادق الإمارات خلال 2022

يتوقع أن يصل الطلب على الفنادق في عام 2022 في غالبية أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى نفس مستويات الأداء لعام 2019، وذلك وفقاً لأحدث توقعات الصناعة من شركة كوليرز إنترناشيونال للاستشارات، بتكليف من شركة ريد اكزبيشينز العالمية، الجهة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي.

كما يتوقع أن يشهد قطاع الفنادق في الإمارات ارتفاعاً بنسبة 12% على أساس سنوي في 2022.

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ويقدم التقرير بالتزامن مع الارتفاع المتوقع على أساس سنوي في معظم أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أخباراً جيدة للمشاركين في قمة الصناعة الفندقية التي ستنعقد خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2022 الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 مايو 2022، نقلاً عن صحيفة "البيان".

من المقرر أن تحقق العديد من الأسواق الإقليمية معدلات إشغال فندقية تصل إلى 70% أو أكثر في عام 2022، بما في ذلك دبي (خور دبي وفستيفال سيتي: 76%، وشارع الشيخ زايد: 74%، ونخلة جميرا: 78% مرسى دبي وجميرا بيتش ريزيدنس: 80% ورأس الخيمة (70%) والقاهرة (70%) والإسكندرية (70%) والدوحة (72%).

من جانبهم، يتوقع الباحثون أن الأحداث الضخمة، مثل إكسبو 2020 دبي وكأس العالم لكرة القدم قطر 2022، لن تؤدي فقط إلى زيادة كبيرة في الطلب على الدول المستضيفة لهذين الحدثين العالميين فحسب، بل من المرجح أن يمتد تأثيرها الإيجابي نحو الأسواق المحيطة بالدولتين أيضاً.