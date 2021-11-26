البحرين توقف السفر إلى 6 دول جنوب إفريقية بسبب متحور كورونا الجديد

أعلنت البحرين، اليوم الجمعة، إيقاف السفر إلى 6 دول جنوب إفريقية مع انتشار المتحور الجديد لكورونا.

وبناءً على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) في البحرين، أعلنت شؤون الطيران المدني البحرينية أنه تقرر إعادة تفعيل نظام قائمة الدول الحمراء بإدراج 6 دول على القائمة وهي جمهورية جنوب إفريقيا، وجمهورية ناميبيا، وجمهورية بوتسوانا، وجمهورية زيمبابوي، ومملكة ليسوتو، ومملكة إسواتيني، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

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ونوهت شؤون الطيران المدني إلى أنه سيتم تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون مملكة البحرين بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة لهذه الحالات، كما سيتم الإبقاء على جميع الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها مسبقاً للقادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء.

يذكر أن تحديث القائمة الحمراء بإضافة الدول أو رفعها من القائمة يتم بحسب تقييم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس في الدول، ويتم مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري.