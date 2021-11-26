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الصين تلغي 500 رحلة جوية بسبب تفشي كورونا

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كورونا والصين (تعبيرية)
كورونا والصين
فيروس كورونا

الصين تلغي 500 رحلة جوية بسبب تفشي كورونا

ترقب عالمي للمتحور الجديد من كورونا

دبي - العربية.نت

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أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، أنها ألغت 500 رحلة جوية بسبب تفشي فيروس كورونا في شنغهاي.

ومنعت إيطاليا، اليوم، دخول مواطني 7 دول من جنوب القارة الإفريقية إلى أراضيها، وسط انتشار متحور جديد من فيروس كورونا في تلك البلدان، كما اتخذت سنغافورة نفس القرار.

وينتظر أن تعتمد هولندا وبلجيكا، الجمعة، إجراءات جديدة تهدف إلى لجم الإصابات بفيروس كورونا التي تشهد ارتفاعا صاروخيا في أوروبا في وقت دفع فيه متحور جديد رصد في جنوب إفريقيا المملكة المتحدة إلى إغلاق حدودها أمام الوافدين من ست دول في القارة السمراء.

وقالت ألمانيا أيضا إنها تعتزم وقف أغلب الرحلات من دول جنوب القارة الإفريقية لمنع انتشار سلالة كورونا الجديدة.

وأوضح وزير الصحة في ألمانيا، ينس شبان، أن بلاده مقبله على إجراءات صارمة قريبا بعد ارتفاع إصابات كورونا.

وأعلن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه يريد وقف السفر الجوي من جنوب قارة إفريقيا لمواجهة انتشار نوع جديد من كوفيد-19.

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