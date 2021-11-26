رويترز: استمرار الحركة الجوية من دول جنوب إفريقيا رغم متحور كورونا الجديد

أظهرت خارطة الطيران استمرار الحركة الجوية من دول جنوب إفريقيا رغم متحور كورونا الجديد.

وأعلن عدد من الدول، اليوم الجمعة، وقف رحلاتها مع دول جنوب إفريقيا التي ظهر بها المتحور الجديد من فيروس كورونا.

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قالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم، إنها تريد وقف السفر الجوي من جنوب قارة إفريقيا لمواجهة انتشار نوع جديد من كوفيد-19.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان، إنها "تقترح، بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء، تفعيل مكابح الطوارئ لوقف السفر الجوي من منطقة جنوب إفريقيا".

وأوصت المفوضية الأوروبية بوقف الرحلات الجوية من جميع الدول التي يظهر فيها المتحور الجديد.

ولا تتوفر معلومات تذكر بشأن السلالة الجديدة المكتشفة في جنوب إفريقيا وبوتسوانا وهونغ كونغ، لكن علماء قالوا إن بها مزيجا غير مألوف من المتحورات وقد تكون مقاومة للقاحات أو أكثر نشرا للعدوى.

وسجلت إسرائيل بالفعل اليوم 5 إصابات بالفيروس الجديد، في الوقت الذي أوقفت فيه حركة الطيران مع كافة إفريقيا باستثناء دول شمال القارة.