.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصر: نمو استثمارات السياحة 64% لـ 8.5 مليار جنيه

  • الخط
سياحة مصر
منشآت سياحية في مصر
سياحة

مصر: نمو استثمارات السياحة 64% لـ 8.5 مليار جنيه

قطاع السياحة يتميز باتساع طاقته الاستيعابية وأحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي

القاهرة - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية مستهدفات قطاع السياحة بخطة العام المالي الحالي 21/2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ــ 21/2022).

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، في بيان صحافي أن قطاع السياحة يحتل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد المصري لعدة أسباب تتمثل في أنه قطاع ديناميكي يتميز بارتفاع معدلات النمو وكبر مساهمته القطاعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

كما يمثل قطاع السياحة بحسب السعيد، أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي في مصر، إلى جانب تميز القطاع باتساع طاقته الاستيعابية للعمالة بما تهيئه منشآته الفندقية والسياحية من فرص عمل عديدة، فضلاً عن اتصاف القطاع السياحي بالانتشار المكاني لامتداد أنشطته لمناطق صحراوية غير آهلة بالسكان مما يسهم في زيادة رقعة المعمور المصري، علاوة على تنامي العلاقات التشابكية للقطاع وارتباطها الوثيق بعديد من القطاعات الأخرى التي تمد الأنشطة السياحية بالمدخلات.

متحور كورونا الجديد يربك العالم.. وجنوب إفريقيا تعترض صحة متحور كورونا الجديد يربك العالم.. وجنوب إفريقيا تعترض

وأشارت السعيد إلى أنه من المقدر أن تبلغ استثمارات قطاع السياحة والآثار نحو 8,5 مليار جنيه في عام 21/2022 مقابل نحو 5,2 مليار جنيه متوقع عام 20/2021 بنسبة نمو 64% ومقابل 5,5 مليار جنيه استثمارات فعلية عام 19/2020.

وتضّمن تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع السياحة بخطة عام 21/2022. فعلى مستوى إنتاج القطاع، من المقدر أن يصل إلى نحو 120 مليار جنيه بالأسعار الجارية مقابل بلوغه 93 مليار جنيه خلال عام 20/2021، بنسبة نمو تناهز 29%. ومن المستهدف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة بالأسعار الجارية خلال عام 21/2022 إلى 91,4 مليار جنيه مقارنة بنحو 69,5 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 31,5%.

وأشار التقرير إلى أن الرؤية التنموية لقطاع السياحة، تتمثل في أن تكون مصر مقصداً سياحياً مستداماً وجاذباً على المستوى الإقليمي والدولي وداعمًا أساسيًا للاقتصاد القومي وللأهداف الأممية للنمو المستدام. وتتبلور استراتيجية تحقيق هذه الرؤية في الارتقاء بجودة المنتج السياحي مع الالتزام الدقيق بالمعايير البيئية والسياحة الخضراء لضمان الاستدامة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كل ما تود أن تعرفه عن أوميكرون.. ضيف كورونا المستجد كل ما تود أن تعرفه عن أوميكرون.. ضيف كورونا المستجد
سارقة رانج تشغل السعوديين.. خطفت السيارة من أمام صاحبها سارقة رانج تشغل السعوديين.. خطفت السيارة من أمام صاحبها
الأكثر قراءة
شاهد الوارد بعقد زواج السعودي والإندونيسية التي قتلها شاهد الوارد بعقد زواج السعودي والإندونيسية التي قتلها
متحور كورونا الجديد يربك العالم.. وجنوب إفريقيا تعترض متحور كورونا الجديد يربك العالم.. وجنوب إفريقيا تعترض
متحور أوميكرون يعزل جنوب القارة السمراء.. قلق عالمي متحور أوميكرون يعزل جنوب القارة السمراء.. قلق عالمي
سارقة رانج تشغل السعوديين.. خطفت السيارة من أمام صاحبها سارقة رانج تشغل السعوديين.. خطفت السيارة من أمام صاحبها
استبعد من الملعب فأتى على ظهر جرافة.. مدرب كرة يشغل مصر استبعد من الملعب فأتى على ظهر جرافة.. مدرب كرة يشغل مصر
نجل مساعد مرسي يطلب العفو عن أبيه: حقبة الإخوان لن تعود نجل مساعد مرسي يطلب العفو عن أبيه: حقبة الإخوان لن تعود
قبل أن تذهب
التظاهرات تتصاعد بأصفهان.. والأمن الإيراني يفرق المحتجين بالغاز والهروات
التظاهرات تتصاعد بأصفهان.. والأمن الإيراني يفرق المحتجين بالغاز والهروات
اكتشف المزيد