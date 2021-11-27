الخطوط السعودية ترفع طاقتها التشغيلية.. 4600 رحلة خلال 10 أيام

بدأت الخطوط السعودية تطبيق خطتها التشغيلية للرحلات الداخلية والدولية لإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول ابتداء من الخميس 25 نوفمبر 2021 حتى السبت 4 ديسمبر والمتضمنة زيادة في الرحلات والسعة المقعدية.

يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز تواجدها الدولي وتلبية رغبات الضيوف في هذه الفترة التي تشهد تنامياً ملحوظاً على السفر جواً علاوةً على دعم البرامج والفعاليات السياحية داخل المملكة.

مادة اعلانية

خصصت "السعودية" خلال الإجازة أكثر من 943 ألف مقعد للقطاعين الداخلي والدولي.

ستشغل "السعودية" عبر أسطولها الذي يبلغ حالياً 144 طائرة متنوعة الطرازات، ما يزيد على 4,6 ألف رحلة مجدولة وإضافية، وبذلك يصبح المعدل اليومي للمقاعد خلال أيام الإجازة 94,3 ألف مقعد وللرحلات 467 رحلة.

وتوفر "السعودية" باقة من الخدمات الإلكترونية لإنهاء إجراءات السفر وجميع عمليات ما بعد البيع ذاتياً عبر موقعها الإلكتروني (www.saudia.com) إلى جانب تطبيقاتها على الأجهزة الذكية.