.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أبوظبي تحدّث إجراءات حضور الفعاليات

  • الخط
عقارات أبوظبي اقتصاد
أبوظبي
أبوظبي

أبوظبي تحدّث إجراءات حضور الفعاليات

80 % سعة استيعاب الأماكن المغلقة واستثناء المشاركين الدوليين من المرور الأخضر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تحديث الإجراءات الاحترازية لحضور الفعاليات والمعارض تماشياً مع توجيهات الجهات المعنية الصادرة في الإمارة فيما يتعلق بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كوفيد 19".

وأوضحت في تعميم أن حضور الفعاليات والمعارض في الأماكن المغلقة يتطلب الالتزام بنظام المرور الأخضر، وإبراز نتيجة فحص "PCR" سلبي لا تتجاوز مدتها 96 ساعة، وإجراء فحص "EDE" عند الدخول (يمكن استبدال المساح الحراري بفحص الـ"EDE" أو إبقاؤه)، وأيضاً الالتزام بارتداء الكمامة.

وذكرت الدائرة أنه سيتم استثناء الزوار والمشاركين الدوليين غير المطعمين من المرور الأخضر على أن يتم إثبات فحص لا يتجاوز 48 ساعة (لا يشمل المواطنين والمقيمين) مشيرةً إلى تشغيل الموقع بطاقة لا تتجاوز 80% من السعة الاستيعابية.

وأضافت أنه بالنسبة للفعاليات في الأماكن الخارجية، فينبغي الالتزام بنظام المرور الأخضر وإجراء، فحص «EDE» عند الدخول، والالتزام بارتداء الكمامات.

وأشارت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إلى أنه بالنسبة لحفلات الزواج، فيجب تشغيل نسبة 60% على ألا يتجاوز العدد 100 شخص في القاعات الداخلية، وتشغيل نسبة 60% على ألا يتجاوز العدد 300 شخص في المساحات الخارجية (الأماكن المفتوحة)، وتشغيل نسبة 60% على ألا يتجاوز العدد 60 شخصاً في المنزل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
رشوان توفيق للعربية.نت: ابنتي خاضعة لإرادة آخرين.. ولن أتحدث لهذا السبب رشوان توفيق للعربية.نت: ابنتي خاضعة لإرادة آخرين.. ولن أتحدث لهذا السبب
جربه الآن.. أفضل حساء يمكن تناوله للتخلص من الوزن الزائد جربه الآن.. أفضل حساء يمكن تناوله للتخلص من الوزن الزائد
الأكثر قراءة
كيف وصلت العلاقة بين فنان مصري كبير وابنته للقضاء؟ كيف وصلت العلاقة بين فنان مصري كبير وابنته للقضاء؟
سعودي ذهب لعلاج ابنه في أميركا.. فعاد بطلاً للعالم سعودي ذهب لعلاج ابنه في أميركا.. فعاد بطلاً للعالم
سارقة رانج تشغل السعوديين.. خطفت السيارة من أمام صاحبها سارقة رانج تشغل السعوديين.. خطفت السيارة من أمام صاحبها
مصري باع ابنه على فيسبوك عارضا صورته والسعر.. مصري باع ابنه على فيسبوك عارضا صورته والسعر.. "الجوع كافر"
بعد صور بعد صور "حفل زفافه الثاني".. بيغ رامي يخرج عن صمته
بلجيكية عادت من مصر وأصيبت بـ بلجيكية عادت من مصر وأصيبت بـ"أوميكرون".. أين التقطته؟
قبل أن تذهب
لماذا تعتبر فرنسا رسالة جونسون إلى ماكرون تشكل خيبةَ أمل؟
لماذا تعتبر فرنسا رسالة جونسون إلى ماكرون تشكل خيبةَ أمل؟
اكتشف المزيد