أبوظبي تحدّث إجراءات حضور الفعاليات

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تحديث الإجراءات الاحترازية لحضور الفعاليات والمعارض تماشياً مع توجيهات الجهات المعنية الصادرة في الإمارة فيما يتعلق بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كوفيد 19".

وأوضحت في تعميم أن حضور الفعاليات والمعارض في الأماكن المغلقة يتطلب الالتزام بنظام المرور الأخضر، وإبراز نتيجة فحص "PCR" سلبي لا تتجاوز مدتها 96 ساعة، وإجراء فحص "EDE" عند الدخول (يمكن استبدال المساح الحراري بفحص الـ"EDE" أو إبقاؤه)، وأيضاً الالتزام بارتداء الكمامة.

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وذكرت الدائرة أنه سيتم استثناء الزوار والمشاركين الدوليين غير المطعمين من المرور الأخضر على أن يتم إثبات فحص لا يتجاوز 48 ساعة (لا يشمل المواطنين والمقيمين) مشيرةً إلى تشغيل الموقع بطاقة لا تتجاوز 80% من السعة الاستيعابية.

وأضافت أنه بالنسبة للفعاليات في الأماكن الخارجية، فينبغي الالتزام بنظام المرور الأخضر وإجراء، فحص «EDE» عند الدخول، والالتزام بارتداء الكمامات.

وأشارت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إلى أنه بالنسبة لحفلات الزواج، فيجب تشغيل نسبة 60% على ألا يتجاوز العدد 100 شخص في القاعات الداخلية، وتشغيل نسبة 60% على ألا يتجاوز العدد 300 شخص في المساحات الخارجية (الأماكن المفتوحة)، وتشغيل نسبة 60% على ألا يتجاوز العدد 60 شخصاً في المنزل.