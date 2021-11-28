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إسرائيل تغلق حدودها أمام كل الأجانب لمنع انتشار كورونا أوميكرون

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فيروس كورونا

إسرائيل تغلق حدودها أمام كل الأجانب لمنع انتشار كورونا أوميكرون

الإجراء يدخل حيز التنفيذ مساء الأحد

القدس - فرانس برس

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أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستمنع دخول الرعايا الأجانب اعتبارا من مساء الأحد على أمل إبطاء انتشار المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون" التي تأكدت إصابة واحدة بها في البلاد.

وقال مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت في بيان، إن "دخول الرعايا الأجانب إلى إسرائيل محظور باستثناء الحالات التي توافق عليها لجنة خاصة"، موضحا أن الإجراء يدخل حيز التنفيذ مساء الأحد.

وتعتبر إسرائيل أول دولة تغلق حدودها كليا منذ الإعلان عن اكتشاف فيروس كورونا المتحور "أوميكرون".

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ودفعت المخاوف من انتشار واسع للمتحورة "أوميكرون" عدة دول حول العالم إلى تعليق الرحلات القادمة من دول جنوب قارة إفريقيا، حيث رصدت هذه المتحورة الجديدة لفيروس كورونا التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية "مقلقة".

ولم يسبق لأي متحورة جديدة أن أثارت هذا القدر من القلق حول العالم، منذ ظهور المتحورة دلتا.

تواصل عدة دول عربية وغربية إعلان تعليق الرحلات القادمة من دول تقع جنوب القارة الإفريقية التي رصدت فيها متحورة "أوميكرون" خوفا من انتشار واسع لهذه السلالة التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية "مقلقة".

والسبت، أعلنت بريطانيا تسجيل أول إصابتين على أراضيها بالمتحورة "أوميكرون"، مشيرة إلى أن الحالتين رصدتا لدى شخصين قدما من جنوب القارة الإفريقية. وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد في بيان "تحركنا سريعا والشخصان المعنيان في عزلة ذاتية فيما يجري تعقب المخالطين".

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