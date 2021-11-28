طيران الإمارات تؤجل إطلاق رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب حتى إشعار آخر

أعلنت شركة طيران الإمارات، عن تأجيل إطلاق رحلاتها الجوية المباشرة التي كانت مقررة في 6 ديسمبر إلى مطار تل أبيب حتى إشعار آخر.

وذكرت طيران الإمارات، أن التأجيل يرجع إلى التغيرات الأخيرة في بروتوكولات الدخول الإسرائيلية.

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وأكدت الشركة على التزامها بإطلاق خدماتها إلى تل أبيب في أقرب وقت تسمح به الأوضاع، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستمنع دخول الرعايا الأجانب اعتبارا من مساء الأحد على أمل إبطاء انتشار المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون" التي تأكدت إصابة واحدة بها في البلاد.

وقال مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت في بيان، إن "دخول الرعايا الأجانب إلى إسرائيل محظور باستثناء الحالات التي توافق عليها لجنة خاصة"، موضحا أن الإجراء يدخل حيز التنفيذ مساء الأحد.

وتعتبر إسرائيل أول من تغلق حدودها كليا منذ الإعلان عن اكتشاف فيروس كورونا المتحور "أوميكرون".

ودفعت المخاوف من انتشار واسع للمتحورة "أوميكرون" عدة دول حول العالم إلى تعليق الرحلات القادمة من دول جنوب قارة إفريقيا، حيث رصدت هذه المتحورة الجديدة لفيروس كورونا التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية "مقلقة".