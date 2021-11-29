.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اشتراطات الحصول على تأشيرات العمرة للمصريين

  • الخط
العمرة
معتمرون
الحج والعمرة

اشتراطات الحصول على تأشيرات العمرة للمصريين

يشترط التحصين بجرعتين لكافة القادمين من الخارج بتأشيرة عمرة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نشرت سفارة المملكة العربية السعودية في مصر، عددا من الاشتراطات بشأن قدوم معتمري الخارج إلى المملكة لأداء العمرة من الدول المسموح القدوم منها، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب منشور السفارة الذي اطلع عليه موقع "العربية.نت"، فإن معتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، فيتم السماح لهم بالبدء مباشرة بأداء العمرة ولا حاجة لتطبيق الحجر المؤسسي.

وحول معتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية فقد تم تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام، وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي يتم تقديم شهادة فحص مخبري (pcr)، سلبية ليتوجهوا مباشرة لأداء مناسك العمرة.

وذكر المنشور أنه يشترط التحصين بجرعتين لكافة القادمين من الخارج بتأشيرة عمرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خطوة بخطوة.. هذه أعراض كورونا أوميكرون خطوة بخطوة.. هذه أعراض كورونا أوميكرون
لغة خارجة وتلميحات.. تفاصيل وضع لغة خارجة وتلميحات.. تفاصيل وضع "+18" على برنامج "أبلة فاهيتا"
الأكثر قراءة
كيف وصلت العلاقة بين فنان مصري كبير وابنته للقضاء؟ كيف وصلت العلاقة بين فنان مصري كبير وابنته للقضاء؟
شابة مصرية تركت رسالة لزوجها.. وقفزت من الطابق السادس شابة مصرية تركت رسالة لزوجها.. وقفزت من الطابق السادس
ما علاقة كورونا أوميكرون بالإيدز؟ العلماء يوضحون.. ما علاقة كورونا أوميكرون بالإيدز؟ العلماء يوضحون..
شاهد الدكتورة التي اكتشفت شاهد الدكتورة التي اكتشفت "أوميكرون" وهي تصف أعراضه
تسلا في مأزق.. وإيلون ماسك يدعو موظفيه لإيجاد حل تسلا في مأزق.. وإيلون ماسك يدعو موظفيه لإيجاد حل
بعد الدواء.. تركيا تواجه مشكلة مع الأطباء والاستقالات بالآلاف بعد الدواء.. تركيا تواجه مشكلة مع الأطباء والاستقالات بالآلاف
قبل أن تذهب
صخرة بحجم ملعب كرة القدم قد تصطدم بالأرض
صخرة بحجم ملعب كرة القدم قد تصطدم بالأرض
اكتشف المزيد