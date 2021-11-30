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طيران الملكية الأردنية: نتوقع تراجع الخسائر السنوية لـ 100 مليون دولار

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طيران

طيران الملكية الأردنية: نتوقع تراجع الخسائر السنوية لـ 100 مليون دولار

سامر المجالي: انتشار المتحورات يبدو أقل تأثيرا على حركة الطيران

دبي - العربية.نت

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وصف نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، سامر المجالي، تأثير متحورات فيروس كورونا المستجد بأنها تبدو أقل تأثيرا على حركة الطيران، قياسا على المقارنة مع بدء الجائحة.

وأضاف المجالي في مقابلة مع "العربية" أن الأيام القليلة المقبلة، ستكون حاسمة في تقييم تأثير متحور "أوميكرون" حول فعالية اللقاح، أو تحركات الحكومات، تجاه تحديث قيود السفر.

وأشار إلى تسجيل الملكية الأردنية خسائر بقيمة 200 مليون دولار العام الماضي بسبب تداعيات الجائحة.

وقال إن معظم الدول التي انطلق منها المتحور الجديد، بدأت بفرض قيود على السفر أو المسافرين مثل متطلبات الحجر الصحي، لكن القلق من توسع هذه القيود.

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عبر المجالي عن أمله في ألا تتخذ الحكومات إجراءات شاملة، وأن تبقى الإجراءات في سياق المحاصرة الجزئية، لظهور المتحور الجديد.

وأعرب عن تفاؤله مع وضع الملكية الأردنية خطة لمضاعفة حجم الأسطول خلال السنوات الخمس المقبلة، واصفا الأجواء العامة بأنها مدعومة عبر اللقاحات والوقاية، وصولا إلى التعافي.

وحول توقعات الأداء المالي للشركة، أوضح المجالي، أن المتوقع تراجع الخسائر دون الـ 100 مليون دولار، وتقليل الخسائر إلى 50 مليون دولار عام 2022 والوصول إلى التعادل عام 2023.

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