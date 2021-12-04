.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد قيود الطيران.. المغرب يوقف المهرجانات بسبب "أوميكرون"

  • الخط
مسافرون في مطار مراكش (رويترز)
مسافرون في مطار مراكش (الصورة أرشيفية من رويترز)
فيروس كورونا

بعد قيود الطيران.. المغرب يوقف المهرجانات بسبب "أوميكرون"

وقف جميع المهرجانات والمناسبات الثقافية للحد من انتشار الفيروس

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قرر المغرب الليلة الماضية وقف جميع المهرجانات والمناسبات الثقافية والفنية استنادا للمقتضيات المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا "كوفيد 19".

جدد بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية دعوتها لمواطنيها للإسراع إلى تلقي جرعات التطعيم، والحرص على اتخاذ جميع التدابير الاحترازية بما يحافظ على المكتسبات المحققة ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

يتخوف العاملون في قطاع السياحة في المغرب من "ضربة قوية" تعمّق أزمة هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المغربي للعام الثاني، بسبب إغلاق الحدود مجددا جراء جائحة كوفيد-19، خصوصا مع فرنسا التي تعد أهم مصدر للسياح الأجانب.

قبيل تعليق الرحلات الجوية تماما لأسبوعين تحسبا لانتشار المتحور أوميكرون ابتداء من الاثنين المقبل، أغلق المغرب حدوده منذ الأحد وحتى إشعار آخر مع فرنسا، بسبب تطورات الوضع الوبائي في "جواره الأوروبي".

وكانت الرحلات معلقة أيضا منذ الشهر الماضي مع بريطانيا وألمانيا وهولندا، وجميعها من الدول التي يأتي منها السياح تقليديا للسياحة في المغرب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ياسمين لزوجها: ياسمين لزوجها: "قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله"
منها الشوكولاتة والأسماك.. 5 أطعمة تسد شهيتك منها الشوكولاتة والأسماك.. 5 أطعمة تسد شهيتك
الأكثر قراءة
رواية جديدة عن المذبحة العائلية المروعة التي هزت لبنان رواية جديدة عن المذبحة العائلية المروعة التي هزت لبنان
لسرعة إنقاص الوزن.. هذه أفضل خيارات لوجبة الفطور لسرعة إنقاص الوزن.. هذه أفضل خيارات لوجبة الفطور
الإعلامية نوال بري: لم أودع الإعلام.. ولبنان لم يعد يشبهنا الإعلامية نوال بري: لم أودع الإعلام.. ولبنان لم يعد يشبهنا
أين ظهر كورونا أوميكرون بداية؟ تصريح لبوتسوانا يخلط الأوراق أين ظهر كورونا أوميكرون بداية؟ تصريح لبوتسوانا يخلط الأوراق
ياسمين لزوجها: ياسمين لزوجها: "قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله"
ملامح أغنى رجل في العالم غيرتها قصّة شعره المزروع ملامح أغنى رجل في العالم غيرتها قصّة شعره المزروع
قبل أن تذهب
الساعة 60 | خيوط محاولة اغتيال الكاظمي تتضح.. أصابع الاتهام تتجه لمن بيده السلاح
الساعة 60 | خيوط محاولة اغتيال الكاظمي تتضح.. أصابع الاتهام تتجه لمن بيده السلاح
اكتشف المزيد