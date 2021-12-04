بعد قيود الطيران.. المغرب يوقف المهرجانات بسبب "أوميكرون"

قرر المغرب الليلة الماضية وقف جميع المهرجانات والمناسبات الثقافية والفنية استنادا للمقتضيات المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا "كوفيد 19".

جدد بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية دعوتها لمواطنيها للإسراع إلى تلقي جرعات التطعيم، والحرص على اتخاذ جميع التدابير الاحترازية بما يحافظ على المكتسبات المحققة ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

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يتخوف العاملون في قطاع السياحة في المغرب من "ضربة قوية" تعمّق أزمة هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المغربي للعام الثاني، بسبب إغلاق الحدود مجددا جراء جائحة كوفيد-19، خصوصا مع فرنسا التي تعد أهم مصدر للسياح الأجانب.

قبيل تعليق الرحلات الجوية تماما لأسبوعين تحسبا لانتشار المتحور أوميكرون ابتداء من الاثنين المقبل، أغلق المغرب حدوده منذ الأحد وحتى إشعار آخر مع فرنسا، بسبب تطورات الوضع الوبائي في "جواره الأوروبي".

وكانت الرحلات معلقة أيضا منذ الشهر الماضي مع بريطانيا وألمانيا وهولندا، وجميعها من الدول التي يأتي منها السياح تقليديا للسياحة في المغرب.