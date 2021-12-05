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الطيران العُماني يستأنف رحلاته المباشرة بين مسقط ومدينة زيورخ السويسرية

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الطيران العماني
الطيران العُماني
طيران

الطيران العُماني يستأنف رحلاته المباشرة بين مسقط ومدينة زيورخ السويسرية

بعد تعليقها مؤقتًا لأسباب تفشي جائحة كورونا

دبي - العربية.نت

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استأنف الطيران العُماني، الناقل الوطني لسلطنة عُمان، رحلاته المباشرة بين مسقط ومدينة زيورخ السويسرية بعد تعليقها مؤقتًا لأسباب تفشي جائحة كورونا.

وتزامن استئناف الخدمة مع الذكرى العاشرة لتدشين الطيران العُماني رحلاته المجدولة عبر مركز عملياته في مسقط إلى زيورخ إحدى أهم المدن السويسرية.

يذكر أنه تم تشغيل هذا الخط في الثاني من ديسمبر 2011، في حين تم تعليقه مؤقتًا نتيجة تفشي فيروس كورونا وفرض قيود السفر وتراجع الطلب بين المسافرين الدوليين، نقلاً عن وكالة الأنباء العمانية.

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