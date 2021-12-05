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بريطانيا تشترط فحوصات PCR للقادمين قبل صعود الطائرة

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فيروس كورونا

بريطانيا تشترط فحوصات PCR للقادمين قبل صعود الطائرة

اكتشاف أكثر من 100 إصابة بمتحور أوميكرون في بريطانيا

دبي - العربية.نت

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اشترطت السلطات الصحية في البلاد على المسافرين القادمين إثبات فحص سلبي خلال الـ48 ساعة السابقة، للوصول شرطا لدخول بريطانيا بغض النظر عن حالة التطعيم.

يأتي ذلك بعد أن تم رصد أكثر من مئة حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا وارتفاع الإصابات به عالميا.

يشترط على المسافرين القادمين الخضوع لفحص PCR على أن يقوموا بالحجر الصحي المنزلي حتى صدور نتيجة الفحص.

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