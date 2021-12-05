بريطانيا تشترط فحوصات PCR للقادمين قبل صعود الطائرة

اشترطت السلطات الصحية في البلاد على المسافرين القادمين إثبات فحص سلبي خلال الـ48 ساعة السابقة، للوصول شرطا لدخول بريطانيا بغض النظر عن حالة التطعيم.

يأتي ذلك بعد أن تم رصد أكثر من مئة حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا وارتفاع الإصابات به عالميا.

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يشترط على المسافرين القادمين الخضوع لفحص PCR على أن يقوموا بالحجر الصحي المنزلي حتى صدور نتيجة الفحص.