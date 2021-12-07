"الخطوط السعودية" تسجّل رقماً قياسياً بعدد الرحلات اليومية

سجّلت الخطوط السعودية رقماً قياسياً جديداً في عدد الرحلات اليومية منذ بدء الجائحة، حيث جرى يوم الجمعة 3 ديسمبر 2021 الوصول لحاجز 500 رحلة.

فيما سيّرت يوم السبت 4 ديسمبر، 507 رحلات، ويأتي ذلك في ذروة الحركة التشغيلية هذه الأيام التي تجمع بين انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول، إلى جانب الحراك الكبير في عدد من مدن المملكة والمتمثل في إقامة العديد من الفعاليات والمناسبات العالمية.

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واستحوذت محطات الخطوط السعودية الرئيسية على النصاب الأكبر للرحلات خلال يوم السبت، حيث تصدرت الرحلات بمحطتي جدة والرياض القائمة بـ128 رحلة لكلٍ منهما، تلا ذلك محطة الدمام بـ30 رحلة، ثم محطة المدينة المنورة بـ 14 رحلة، وتصل وجهات الناقل الوطني حالياً إلى 27 محطة داخلية، و49 محطة دولية بإجمالي 76 محط، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الخطوط السعودية، أنه باستمرار المؤشرات الإيجابية لعودة قطاع الطيران لمرحلة ما قبل الجائحة، سيعود التشغيل لكافة المحطات والتي تتجاوز 100 وجهة حول العالم.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، إبراهيم بن سلمان الكشي، "أن رحلة التعافي من آثار الجائحة تواصل صعودها، ففي الفترة الماضية واصلنا تقديم أحدث الخدمات والمنتجات التي تتواكب مع تطلعات الضيوف، وكذلك جرى توقيع اتفاقيات لتحسين تجربة سفر الضيوف في معرض دبي الدولي للطيران، واليوم نعتز بتقرير الأداء التشغيلي الذي يعتبر مؤشراً مهماً يؤكد أن الناقل الوطني يسير بخطى ثابتة واضحة المعالم".

وأكد أن جدولة وإدارة وتشغيل هذا العدد الكبير من الرحلات خلال هذه الفترة يقف خلفها كوادر من مختلف القطاعات وأنظمة آلية في غاية الدقة جرى اعتمادها لتسهم في هذه الانسيابية.

وأشار إلى أن هذه النجاحات في طريق التألق هي بمثابة الحافز لمواصلة تطوير وتنمية الأداء التشغيلي وزيادة الرحلات والسعة المقعدية مع توالي وصول الطائرات الجديدة.