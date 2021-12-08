تفاهم لتسيير رحلات "الحرية الخامسة" بين الإمارات وكولومبيا

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، وجمهورية كولومبيا، مذكرة تفاهم لتوطيد علاقات النقل الجوي بين البلدين.

وقع مذكرة التفاهم -على هامش مؤتمر الآيكان 2021 والذي يعقد حالياً في بوغوتا - من جانب دولة الإمارات سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ومن جانب جمهورية كولومبيا جاير أورلاندو فاجادارو فاجادارو مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الكولومبية، بحضور سالم راشد العويس سفير الدولة في جمهورية كولومبيا، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

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يأتي هذا التوقيع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني لتوسيع شبكة علاقات النقل الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة مع دول العالم لدعم الناقلات الوطنية إلى جانب تعزيز الشراكة الاقتصادية والسياحية، وسيعزز هذا الاتفاق الربط الجوي بين البلدين حيث سيتيح للناقلات الوطنية لكلا البلدين تسيير رحلات مجدولة للركاب والشحن الجوي بموجب الحرية الخامسة.