.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تفاهم لتسيير رحلات "الحرية الخامسة" بين الإمارات وكولومبيا

  • الخط
هيئة الطيران المدني الإماراتي
هيئة الطيران المدني الإماراتي
اقتصاد الإمارات

تفاهم لتسيير رحلات "الحرية الخامسة" بين الإمارات وكولومبيا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، وجمهورية كولومبيا، مذكرة تفاهم لتوطيد علاقات النقل الجوي بين البلدين.

وقع مذكرة التفاهم -على هامش مؤتمر الآيكان 2021 والذي يعقد حالياً في بوغوتا - من جانب دولة الإمارات سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ومن جانب جمهورية كولومبيا جاير أورلاندو فاجادارو فاجادارو مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الكولومبية، بحضور سالم راشد العويس سفير الدولة في جمهورية كولومبيا، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

يأتي هذا التوقيع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني لتوسيع شبكة علاقات النقل الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة مع دول العالم لدعم الناقلات الوطنية إلى جانب تعزيز الشراكة الاقتصادية والسياحية، وسيعزز هذا الاتفاق الربط الجوي بين البلدين حيث سيتيح للناقلات الوطنية لكلا البلدين تسيير رحلات مجدولة للركاب والشحن الجوي بموجب الحرية الخامسة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
يومان امتدا لـ 8 أشهر.. كابوس عاشته إعلامية شهيرة بسبب أخطاء طبية يومان امتدا لـ 8 أشهر.. كابوس عاشته إعلامية شهيرة بسبب أخطاء طبية
تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب
الأكثر قراءة
دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين
ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات "فارغة"
وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً
وزير النقل السعودي للعربية: الطريق مع عُمان يقصر المسافة 800 كلم وزير النقل السعودي للعربية: الطريق مع عُمان يقصر المسافة 800 كلم
تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب
يومان امتدا لـ 8 أشهر.. كابوس عاشته إعلامية شهيرة بسبب أخطاء طبية يومان امتدا لـ 8 أشهر.. كابوس عاشته إعلامية شهيرة بسبب أخطاء طبية
قبل أن تذهب
هذه تفاصيل رحلة حافلات الموت لهروب الأفغان من حكم طالبان
هذه تفاصيل رحلة حافلات الموت لهروب الأفغان من حكم طالبان
اكتشف المزيد