مصر للطيران ترفع حظر السفر لجنوب إفريقيا

أعلنت شركة مصر للطيران استئناف تشغيل رحلة واحدة أسبوعياً بين القاهرة وجوهانسبرغ، من 16 ديسمبر الجاري، على أن تقلع الرحلة من القاهرة الساعة 23:05 مساء يوم الخميس من كل أسبوع، وذلك على متن أحدث طرازات طائرات الشركة.

وقالت الشركة إنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المعلنة من قبل وزارة الصحة المصرية للركاب القادمين من جنوب إفريقيا إلى جمهورية مصر العربية.

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وأوقفت عدة دول حول العالم رحلالتها من وإلى جنوب إفريقيا، بسبب المتحور أوميكرون الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.

واحتجت جنوب إفريقيا بشدة على القيود الجديدة، حتى إن وزارة خارجيتها اعتبرت بأنها "تعاقب" لكونها أول جهة تعرّفت على المتحور الذي يتم اكتشافه حاليا في مختلف دول العالم، من هولندا إلى بريطانيا وكندا وهونغ كونغ.