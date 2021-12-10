السعودية تعلق الرحلات الجوية من نيجيريا.. وتحدث إجراءات الحجز المؤسسي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعليق الرحلات الجوية القادمة من نيجيريا مع تحديث إجراءات الحجز المؤسسي للمواطنين القادمين إلى المملكة.

الهيئة العامة لـ #الطيران_المدني تصدر تعليماتها للناقلات الجوية بشأن تعليق الرحلات الجوية القادمة من جمهورية نيجيريا الاتحادية وإليها، وتحديث إجراءات الحجر المؤسسي المعتمدة للمواطنين القادمين إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها. pic.twitter.com/I1btOgUtuH — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) December 9, 2021

وقالت الهيئة، أمس، على تويتر، إنه يستثنى من ذلك من قضى مدة لا تقل عن 14 يوماً في دولة أخرى من الدول المسموح القدوم منها.

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وأضافت أنه سيتم تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 أيام على غير المواطنين القادمين من نيجيريا مع فحص (PCR) في اليوم الأول واليوم الخامس بصرف النظر عن حالة التحصين.

وأوضحت أن سيتم تطبيق الحجر المنزلي على المواطنين القادمين من جميع الدول المعلق القدوم منها لمدة 5 أيام على أن يقوم المسافر بإجراء فحص (PCR) في اليوم الأول واليوم الخامس بصرف النظر عن حالة التحصين.

وفي 27 نوفمبر الماضي، علقت السعودية الرحلات الجوية من 7 دول، وهي جنوب إفريقيا وناميبيا، وزيمبابواي وموزمبيق ومملكة ليسوتو ومملكة إسواتيني.