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السعودية تعلق الرحلات الجوية من نيجيريا.. وتحدث إجراءات الحجز المؤسسي

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هيئة الطيران المدني السعودية
هيئة الطيران المدني السعودية
السعودية

السعودية تعلق الرحلات الجوية من نيجيريا.. وتحدث إجراءات الحجز المؤسسي

يستثنى من ذلك من قضى مدة لا تقل عن 14 يوماً في دولة أخرى

دبي - العربية.نت

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعليق الرحلات الجوية القادمة من نيجيريا مع تحديث إجراءات الحجز المؤسسي للمواطنين القادمين إلى المملكة.

وقالت الهيئة، أمس، على تويتر، إنه يستثنى من ذلك من قضى مدة لا تقل عن 14 يوماً في دولة أخرى من الدول المسموح القدوم منها.

وأضافت أنه سيتم تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 أيام على غير المواطنين القادمين من نيجيريا مع فحص (PCR) في اليوم الأول واليوم الخامس بصرف النظر عن حالة التحصين.

وأوضحت أن سيتم تطبيق الحجر المنزلي على المواطنين القادمين من جميع الدول المعلق القدوم منها لمدة 5 أيام على أن يقوم المسافر بإجراء فحص (PCR) في اليوم الأول واليوم الخامس بصرف النظر عن حالة التحصين.

وفي 27 نوفمبر الماضي، علقت السعودية الرحلات الجوية من 7 دول، وهي جنوب إفريقيا وناميبيا، وزيمبابواي وموزمبيق ومملكة ليسوتو ومملكة إسواتيني.

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