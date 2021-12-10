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طيران الإمارات تتوقع زيادة عدد مسافريها إلى 1.1 مليون بنهاية ديسمبر

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طيران الإمارات
طيران الإمارات

طيران الإمارات تتوقع زيادة عدد مسافريها إلى 1.1 مليون بنهاية ديسمبر

عدد المغادرين سيصل إلى 250 ألف مسافر بين 10 و12 ديسمبر

دبي - العربية.نت

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يشهد الطلب على السفر في موسم العطلات طفرة كبيرة. وتتوقع طيران الإمارات أن يزيد عدد الركاب عبر المبنى 3 في مطار دبي الدولي على 1.1 مليون مسافر حتى 21 ديسمبر الجاري.

ووفقاً لسجل حجوزات الناقلة، فإن عدد المغادرين سيصل إلى 250 ألف مسافر بين 10 و12 ديسمبر. كما سيتواصل تدفق المسافرين من وإلى دبي وعبرها.

وأعلن رئيس مجموعة طيران الإمارات، تيم كلارك، أن حكومة دبي تدرس طرحاً عاماً أولياً للناقلة في سوق دبي المالي.

يأتي هذا التوجه ضمن خطة الحكومة الإماراتية لطرح أسهم 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي بما فيها "تيكوم" و"سالك" و"ديوا".

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