وزير السياحة السعودي للعربية: 54 مليون زيارة داخلية خلال 2021

كشف وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، في مقابلة خاصة مع "العربية" أن المملكة حققت 54 مليون زيارة سياحية داخلية خلال 2021، مع نجاح المملكة في تخطي الكثير من تحديات الجائحة، بوصفها بين أعلى دول العالم في معدل توزيع اللقاحات.

وأشار إلى تخطي ميزانية السياحة لقيمة 3 مليارات ريال، بما يشمل وزارة السياحة والهيئة العامة للسياحة، موضحا أن هذا الرقم يأتي نظرا لأهمية القطاع في توليد الدخل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

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وقال إن القطاع السياحي في المملكة، نجح في تدريب 140 ألف مواطن ومواطنة بجانب نمو عدد الوظائف من 680 ألف إلى 700 ألف في هذا القطاع خلال العام 2021.

وأكد أن قطاعات الفنادق والشقق الفندقية تحظى بأولوية كبرى، لتعزز العرض والوجهات السياحية في المملكة، لتكون من الأفضل في العالم.

وأشار إلى عزم الدولة من خلال صندوق تنمية السياحية، على دعم القطاع الخاص، من أجل تلبية طلبات القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة الفاعلة في القطاع الحيوي والهام.

واستعرض مستهدفات السياحة بالوصول إلى 100 مليون زيارة سياحية داخلية بحلول 2030 كما تستهدف المملكة وصول مساهمة القطاع إلى 4% من الناتج المحلي بحلول 2030.

وأشار إلى تخصيص نصف مليار ريال لتدريب المواطنين والمواطنات، وبالتالي جرى تدريب 41 ألف مواطن ومواطنة في قطاع السياحة في 2021.

وأوضح أن تمويل صندوق التنمية السياحي مستقل عن إنفاق الميزانية، كما أن تمويل هيئة الترفيه مستقل عن السياحة.

وكشف عن أوجه التطور الكبير في الإجراءات والتنظيمات بشأن القطاع، موضحا أن الترخيص للفنادق الجديدة يحتاج 10 أيام حاليا فقط في الوقت الحالي، مقارنة مع 4 شهور بالسابق، بجانب تشجيع القطاع الخاص للدخول بهذا النوع من الاستثمارات.