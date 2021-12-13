"إكسبيرينس هب" و"أمسالم" الإسرائيلية تتعاونان لتعزيز السياحة إلى جزيرة ياس

أعلنت "إكسبيرينس هب" التابعة لشركة "ميرال" والمسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية الدولية لجزيرة ياس في الإمارات، اليوم الاثنين، عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة "أمسالم للسياحة والسفر"، الإسرائيلية، للترويج لجزيرة ياس من خلال شراكة تطوير مشاريع متكاملة على مدى 18 شهراً، لتعزز مكانة الجزيرة.

وتأتي الشراكة في إطار رؤية "إكسبيرينس هب" لتقديم العروض للسوق الإسرائيلية وتعزيز حضور جزيرة ياس كوجهة ترفيهية في أبوظبي للمسافرين القادمين من إسرائيل عبر سوق السياحة والسفر، وذلك بعد مرور عام على انطلاق أول رحلة تجارية بين تل أبيب والإمارات.

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وتعد شركة "أمسالم" الشريك الاستراتيجي الأول والوحيد لإكسبيرينس هب في إسرائيل، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتتضمن الشراكة عمل الطرفين معاً من خلال برنامج منظم يركز على المشاركة والتدريب والتحفيز لشبكة "أمسالم" من وكلاء السفر وممثلي المبيعات.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز ولاء الموظفين لجزيرة ياس، كوجهة استثنائية وترفيهية، وذلك بهدف تعزيز السياحة القادمة من إسرائيل إلى جزيرة ياس، ودعم انتعاش قطاع السفر والسياحة.

وكانت دولة الإمارات قد سجلت بين سبتمبر 2020 وأكتوبر 2021 زيارة أكثر من 250 ألف سائح إسرائيلي، جذبتهم العروض السياحية التي تقدمها جزيرة ياس.

وتشير التوقعات إلى نمو هذه السوق بشكلٍ كبير مع انطلاق أكثر من 20 رحلة بين الإمارات وإسرائيل أسبوعياً، والعروض المقدمة لجذب آلاف السياح الجدد سنوياً إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وسيبدأ تطبيق الاتفاقية بداية من يناير 2022، وذلك بإطلاق الأسبوع الاحتفالي الخاص بالجزيرة في مقر الشركة بإسرائيل.