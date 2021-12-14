الكويت تستهدف ضخ 830 مليون دولار لتطوير قطاع السياحة

تركز الكويت على إعادة تطوير قطاع السياحة، حيث أعلنت عن استثمار رأسمالي قدره 830 مليون دولار من خلال الهيئة العامة للاستثمار الكويتية لتسهيل تحقيق أهدافها السياحية، وفقا لتقرير صادر عن شركة كوليير العالمية للخدمات العقارية.

وبعد الإعلان، كشفت شركة المشروعات السياحية الكويتية عن خطط إعادة تطوير لقطاع الضيافة والترفيه والتسلية في البلاد، بالإضافة إلى خطط لإعادة تطوير ثلاثة مشاريع رئيسية.

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وقالت الشركة إنه انسجاما مع رؤية الكويت 2035، فإنها تهدف إلى إعادة توظيف وتحديث وإعادة تطوير المرافق السياحية الحالية لتقديم تجارب جديدة على مستوى عالمي للزوار.

وذكرت أن معدلات الإشغال الفندقي في الكويت تراجعت بنسبة 4% في الربع الثالث من عام 2019، وواصلت تراجعها بنسبة كبيرة بلغت 44% في الربع الثالث من عام 2020، إلا أنها استردت عافيتها لتقلص هذا التراجع إلى 5% فقط في الربع الثالث من 2021، وفقا لجريدة الأنباء الكويتية.

أما فيما يتعلق بمعدلات الدخل اليومي للغرفة فقد سجلت تراجعا بنسبة 7% في الربع الثالث من 2019، واستقرت دون تغيير في الفترة المماثلة من 2020، إلا أنها سجلت انتعاشا كبيرا في الربع الثالث من 2021 بلغت نسبته 7%.

وتوقعت شركة كوليير أن يصل سوق الضيافة في المرافق ذات العلامات التجارية في هذه الأسواق الإقليمية إلى ما يقرب من 51 ألف غرفة بحلول نهاية عام 2021، مع كون الدوحة أكبر مساهم في العرض الجديد بدخول ما يقرب من 6700 غرفة بحلول النصف الأول من عام 2022، استعدادا لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر في الربع الاخير من عام 2022، تليها المنامة.