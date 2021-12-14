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فنادق أبوظبي تسجل أعلى معدل إشغال منذ بدء الجائحة خلال نوفمبر

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فنادق أبوظبي تسجل أعلى معدل إشغال منذ بدء الجائحة خلال نوفمبر

بسبب تخفيف القيود على الحركة وإلغاء الحجر الصحي للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا

دبي - العربية.نت

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قالت مؤسسة "أس تي آر" العالمية المتخصصة في الأبحاث والدراسات والاستشارات الفندقية، إن الفنادق في أبوظبي سجلت خلال نوفمبر الماضي أعلى معدل إشغال شهري منذ بدء جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأرجع مسؤولو فنادق في أبوظبي ذلك إلى قرار تخفيف القيود على الحركة، وإلغاء الحجر الصحي للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فضلاً عن استضافة العديد من المعارض الإقليمية والدولية الكبيرة على مستوى الدولة.

وأوضحوا أن أبوظبي استضافت معرض أبوظبي للبترول "أديبك" في نوفمبر الماضي، وشهدت الفنادق معدلات طلب مرتفعة للغاية، فضلاً عن أسعار عالية للغرف الفندقية، لافتين إلى "إكسبو 2020 دبي" الذي أثر إيجاباً على القطاع الفندقي منذ بدء أعماله في أكتوبر الماضي، نقلاً عن صحيفة "الإمارات اليوم".

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وتفصيلاً، ذكرت مؤسسة "أس تي آر" العالمية المتخصصة في الأبحاث والدراسات والاستشارات الفندقية، أن الفنادق في أبوظبي سجلت خلال نوفمبر الماضي أعلى معدل إشغال شهري منذ بدء الجائحة، كما سجلت أسعار الغرف الفندقية والعائد لكل غرفة متاحة، معدلات تفوق مستوياتها قبل الجائحة.

وأوضحت المؤسسة في تقرير حديث أصدرته أمس، أن متوسط الإشغال في فنادق أبوظبي بلغ 77.1%، فيما بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية 496.50 درهماً، والعائد لكل غرفة متاحة 382.65 درهم.

وأوضحت المؤسسة أن معدل الإشغال الفندقي في أبوظبي يعد الأعلى منذ فبراير 2020، كما يعد متوسط سعر الغرفة والعائد لكل غرفة متاحة في نوفمبر الماضي، الأعلى منذ ديسمبر 2019 ونوفمبر 2019 على التوالي.

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