المغرب يجدد تعليق الرحلات الجوية اعتباراً من 23 ديسمبر

أعلن المغرب مجددا تعليق الرحلات الجوية اعتبارا من 23 ديسمبر لمواجهة مخاطر كورونا، بعد أن حذرت العديد من الدول من تفشي سلالة المتحور "أوميكرون".

كان المغرب قرر بداية الشهر الحالي وقف جميع المهرجانات والمناسبات الثقافية والفنية استنادا للمقتضيات المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا "كوفيد 19".

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جدد بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية دعوتها لمواطنيها للإسراع إلى تلقي جرعات التطعيم، والحرص على اتخاذ جميع التدابير الاحترازية بما يحافظ على المكتسبات المحققة ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

يتخوف العاملون في قطاع السياحة في المغرب من "ضربة قوية" تعمّق أزمة هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المغربي للعام الثاني، بسبب إغلاق الحدود مجددا جراء جائحة كوفيد-19، خصوصا مع فرنسا التي تعد أهم مصدر للسياح الأجانب.

وفي قرار سابق أغلق، المغرب حدوده مع فرنسا، بسبب تطورات الوضع الوبائي في "جواره الأوروبي". كانت الرحلات معلقة الشهر الماضي مع بريطانيا وألمانيا وهولندا، وجميعها من الدول التي يأتي منها السياح تقليديا للسياحة في المغرب.