ألمانيا تشدد قيود السفر على القادمين من بريطانيا بسبب متحور أوميكرون 

شددت ألمانيا قيود السفر على القادمين من بريطانيا بسبب تفشي متحور أوميكرون.

تأتي خطوة ألمانيا بعد قيام فرنسا، الخميس الماضي، بفرض قيود جديدة للسفر من وإلى بريطانيا، حيث اشترطت لذلك وجود "أسباب مقنعة"، داعية جميع المسافرين إلى "تأجيل رحلاتهم" للحد من انتشار متحورة أوميكرون.

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كما قررت تقليص مدة صلاحية الاختبارات عند مغادرة المملكة المتحدة من 48 ساعة إلى 24 ساعة، وفرض نظام حجر عند الوصول إلى فرنسا. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ يوم السبت.

وفي سياق متصل، قال صادق خان رئيس بلدية لندن لهيئة الإذاعة البريطانية اليوم الأحد، إن فرض قيود جديدة لاحتواء مرض كوفيد-19 أمر حتمي لأن بدونها ستنهار مرافق للخدمات العامة مثل هيئة الخدمات الصحية.

وتحدث خان عن "حدث كبير" أمس السبت لمساعدة مستشفيات العاصمة على التعامل مع ارتفاع حالات كوفيد-19 الناتجة عن المتحور الجديد أوميكرون سريع الانتشار.

وقال خان لبي.بي.سي ردا على سؤال عن احتمال فرض قيود "اعتقد أن ذلك أمر حتمي... إذا لم نفرض قيودا جديدا عاجلا وليس آجلا قد نشهد المزيد من حالات الإصابة وربما تصبح مرافق خدمية مثل هيئة الخدمات الصحية على وشك الانهيار".