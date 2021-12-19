أهم 12 مبنى مرتقباً حول العالم في 2022

أورد تقرير لموقع «architecturaldigest»، بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي بين أهم المباني التي يترقبها العالم والمتوقع اكتمالها خلال العام المقبل 2022.

وقال الموقع الذي يتابع على نطاق واسع فيما يتعلق بشأن الهندسة المعمارية، أنه وبينما نختتم عاماً آخر تحت تأثير الوباء وما يترتب عليه من مشكلات في سلسلة التوريد العالمية والتوظيف والآثار الاقتصادية، وما يترافق مع ذلك من تحديات أهمها التغيرات المناخية، وبعيداً عن دائرة الأخبار المشؤومة، يترقب العالم منجزات وأفكاراً جديدة.

مادة اعلانية

وبحسب التقرير، تبقى الهندسة المعمارية، معبرة عن توجهات البشرية. وحتى في أكثر البيئات الريفية، تحيط بنا الهياكل والتصاميم، لتشكل الملجأ الأساسي لنا كبشر، ففيها نأكل ونعمل ونلعب ونتعبد، وفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

وخلال العامين الماضيين منذ اكتشاف فيروس كورونا لأول مرة، كانت هناك العديد من التحولات في أعمال البناء، عموماً لدعم المجتمعات، فيما ينتقل التصميم الأخضر بعيداً عن الكلمات الطنانة إلى محادثة أكثر تعمقاً حول الكربون والأثر البيئي، كما أصبحت أزمة الإسكان العالمية موضوعاً مثيراً للقلق بالنسبة للجميع حيث إن البقاء في المنزل يعني ضمنياً وجود منزل للبقاء فيه.

واختار الموقع المتخصص 12 تصميماً ملهماً من شأنها أن تساعد البشرية للتطلع بأمل نحو المستقبل.

بيت العائلة الإبراهيمية - أبوظبي

بعد التوقيع على وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي فبراير 2019، دعا البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب جميع الأديان حول العالم إلى مهمة إنسانية تتمثل في التسامح والعيش المشترك.

ألهم الحدث أبوظبي لبناء مجمع للأديان السماوية في جزيرة السعديات، مع أماكن للعبادة للديانات المسيحية والإسلامية واليهودية، أطلقت عليه اسم بيت العائلة الإبراهيمية.

بعد منافسة عالمية، تم اختيار المهندس المعماري الشهير ومؤسس ورئيس شركة «أجايي وشركاه»، ديفيد أجايي أوبي، لتصميم المشروع الذي جاء من أربعة مبانٍ وحديقة مشتركة.

نصب ساندي هوك التذكاري - نيوتاون

يريد العديد من المهندسين المعماريين، تجسيد الحالة التي يمر بها العالم في نصب تذكاري. بعد عملية استمرت 5 سنوات للحصول على الموافقات، تكشف شركة SWA Group العالمية للمناظر الطبيعية والتخطيط والتصميم الحضري النقاب عن «The Clearing»، وهو نصب تذكاري قائم على المناظر الطبيعية لضحايا إطلاق النار في مدرسة ساندي هوك الابتدائية البالغ عددهم 26 ضحية.

وسيجري تدشين العلم في موقع تم التبرع به بمساحة خمسة أفدنة في نيوتاون، كونيتيكت، في الذكرى العاشرة للمأساة؛ وذلك يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

"ميرديكا 118" - كوالالمبور

ستحتضن ماليزيا ثاني أطول برج في العالم، برج «ميرديكا 118» Merdeka 118، والمبني في أحد أهم المواقع التاريخية في العاصمة كوالالمبور.

تقع الأيقونة المعمارية الجديدة بالقرب من ملعب ميرديكا في وسط المدينة، حيث تم إعلان استقلال ماليزيا في 1957، وتم تصميمه من قبل استوديو التصميم الأسترالي Fender Katsalidis، وسوف يقف «ميرديكا 118» متعدد الاستخدامات والضيافة والتجزئة والسكنية عند 118 طابقاً، ويرتفع 2227 قدماً مع البرج الهوائي، وسيضم أيضاً سطح مراقبة مزدوج الارتفاع، وهو الأطول في جنوب شرقي آسيا.

مركز نانجينغ زانداي - الهيمالايا

تاريخياً، تعتبر نانجينغ، واحدة من العواصم الأربع القديمة للصين، والآن هي موطن لـ 9.3 مليون شخص.

مركز نانجينغ زانداي هيمالايا الجديد، هو مجمع متعدد الاستخدامات تبلغ مساحته 560 ألف متر مربع من الأبراج، منخفضة الكثافة. صمم المهندس المعماري ما يانسونج من MAD للعمارة الوجهة الجديدة للمساحات التجارية والفنادق والمكاتب والمساكن ليستحضر قرية تزلج صغيرة محاطة بالجبال الشاهقة. في وسط مجمع مركز الهيمالايا توجد هياكل تقليدية منخفضة ذات أسقف مائلة تتكامل مع المناظر الطبيعية للتلال الاصطناعية والمعالم المائية.

مكتبة "فار روكواي" - كوينز

مكتبة «فار روكواي» Far Rockaway في كوينز، نيويورك بواسطة Snøhetta سيحصل سكان حي فار روكواي على شاطئ البحر في كوينز قريباً على مكتبة عامة جديدة ضعف حجم المكتبة القائمة، حيث كانوا يقرأون ويدرسون ويبحثون في موقع مؤقت قريب منذ عام 2018.

تبلغ مساحة المبنى الجديد 18000 قدم مربعة، من تصميم استوديو «سنوهيتا»، وسيفتح أبوابه في الموقع السابق، حيث كان المبنى المشيد من العام 1968 عنصراً أساسياً في الحي النيويوركي، واستخدم كمركز للإغاثة من الكوارث خلال إعصار ساندي عام 2012.

المتحف الوطني - أوسلو

في يونيو 2022، من المتوقع تدشين أكبر متحف في النرويج من تصميم شركة المعماريين الألمان «Kleihues + Schuwerk».

تبلغ مساحة المتحف الوطني للفنون والعمارة والتصميم في أوسلو، 54 ألف متر مربع يدمج أربعة متاحف للفن التاريخي والحديث والفن المعاصر والتصميم والحرف والهندسة وسيضم أكثر من 400 ألف قطعة عند افتتاحه.

متحف برودواي - نيويورك

على الرغم من ارتباط تايمز سكوير بمدينة نيويورك وبرودواي، إلا أنه لم يكن هناك مساحة مخصصة لهذا الإرث المسرحي.

بفضل شركة العمارة «بول بينيت» والمنتجين جولي بوردمان ودان نيكوليتي من وكالة التسوق «روبيك»، سيتم افتتاح أول متحف في برودواي في قلب الشارع 45 غرب نيويورك صيف عام 2022.

متحف فوتوجرافيسكا - برلين

يشهد متحف التصوير الفوتوغرافي السويدي فوتوجرافيسكا حالياً انتشاراً عالمياً؛ حيث تم التخطيط لثلاثة فروع جديدة حتى عام 2023 مما سيجعله أكبر متحف فني خاص في العالم من خلال عدة مقاييس: عدد المواقع والمعارض المعروضة سنوياً، والمساحة الداخلية. أول هذه المباني هو موقع معاد استخدامه في برلين، يتم افتتاحه في خريف عام 2022 وصممه استوديو الهندسة المعمارية السويسري هيرزوغ ودي ميرون مع تصميمات من قبل استديو أيسلينجر الألماني.

يقع «فوتوجرافيسكا - برلين» في متجر سابق متعدد الأقسام في الحي اليهودي، كونسوس تاتشليس.

فندق "ماتا أتلانتيكا روزوود" - ساو باولو

ظهر في ساو باولو بالبرازيل، مبنى أخضر جديد في آخر موقع مهجور في أكثر شوارع المدينة ازدحاماً كمثال عالمي للتصميم الفاخر المستدام، ويرجع الفضل في ذلك إلى المهندس الفرنسي جان نوفيل الحائز جائزة بريتزكر.

يبلغ ارتفاع البرج 93 متراً سيكون فندقاً لعلامة «روزوود» من فئة الخمس نجوم، ويضم مساكن ووسائل للراحة بما في ذلك صالة رياضية ومنتجع صحي وبنتهاوس خاص.

يقع المبنى داخل ملكية سيداد ماتارازو التي تبلغ مساحتها سبعة أفدنة، وهو مركز اجتماعي جديد متعدد الاستخدامات مدعوم بالكامل بالطاقة النظيفة.

جناح متحف غلينستون لريتشارد سيرا ماريلاند

منذ التوسعة الرئيسية عام 2018 من قبل المهندس المعماري توماس فايفر المقيم في نيويورك، قام متحف غلينستون بإشراك المواهب المعمارية مرة أخرى لتصميم أول مبنى مخصص لفنان واحد، ريتشارد سيرا.

ويقع جناح متحف غلينستون لريتشارد سيرا على الجانب الشرقي من غابة تبلغ مساحتها نحو 300 فدان في بوتوماك بولاية ماريلاند، على بعد 15 ميلاً فقط من واشنطن العاصمة.

تعاون توماس فايفر مع ريتشارد سيرا لابتكار هيكل خرساني بسيط يضم واحداً من أحدث المنحوتات كبيرة الحجم للفنان، وتوفر مكاناً جديداً في الهواء الطلق لقطعتين إضافيتين.

أكاديمية بتسلئيل للفنون والتصميم - القدس

بجوار المجمع الروسي، في قلب مدينة القدس، يتشكل حرم جامعي جديد تبلغ مساحته 45000 متر مربع لأكاديمية بتسلئيل للفنون والتصميم.

صمم المشروع شركة العمارة اليابانية SANAA بمساعدة من شركات محلية.

ويتألف المجمع من 9 مبانٍ أكاديمية ومكاتب إدارية وصالات عرض ومتجر وكافيتريا تتميز بجدران زجاجية وألواح خرسانية مكشوفة مكدسة تسمح بالرؤية بين المساحات والأنشطة المختلفة، داخل المبنى.

عند اكتمالها في أكتوبر 2022، ستنقل الأكاديمية حوالي 2500 طالب إلى المبنى الجديد في مدينة القدس.

معهد رواندا للزراعة المحافظة - جاشورا

في العام المقبل، ستشهد مؤسسة «هاورد جي بافيت»، وهي منظمة مكرسة لتحفيز التغيير حول التخفيف من حدة النزاعات وندرة الغذاء والسلامة في المجتمعات المهمشة، حرمها الأكاديمي والبحثي لمعهد رواندا الجديد للزراعة المحافظة على الموارد (RICA) في جاشورا في منطقة بوجيسيرا المعرضة للجفاف، والتي فقدت أيضاً نصف سكانها خلال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

بدعم من حكومة رواندا، تم التخطيط الرئيسي للمعهد وتصميمه وبناؤه بواسطة شركة «ماس ديزاين» MASS كمجمع خالٍ من الكربون، سيحتوي على أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في البلاد.