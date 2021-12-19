هذه شروط سفر السعوديين إلى المالديف

أعلنت السفارة السعودية في جمهورية المالديف، اليوم الأحد، عن اشتراطات دخول السعوديين إلى المالديف لغرض السياحة.

وتضمنت الاشتراطات، وفقاً لتغريدة السفارة على موقع التواصل تويتر، نتيجة فحص PCR سلبي خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل المغادرة إلى جمهورية المالديف، ويستثنى منها من هو أصغر من سنة، وكذلك تعبئة الإقرار الصحي في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، خلال 48 ساعة قبل الوصول إلى جمهورية المالديف.

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وشملت الاشتراطات إظهار حجز السكن لفترة الإقامة في جمهورية المالديف مع تذكرة السفر للعودة.

وأشارت السفارة إلى تعليق جمهورية المالديف الدخول إلى أراضيها للقادمين من جنوب إفريقيا، وبوتسوانا، ونامبيا، وزمبابوي، وموزمبيق، وليسوتو، وإستواتيني، والمسافرين الذين وجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما أو عبروا من خلالها لأكثر من 12 ساعة.

وأكدت السفارة على الاحتفاظ بنسخة من بيانات جرعات التطعيم من خلال التطبيقات المعتمدة لدى السعودية، لاشتراط بعض المرافق في المالديف للتحقق من ذلك من هم في سن 12 عاما فأكثر.

وأضافت أنه عند الإقامة في الجزر السكانية يجب التأكد من تعليمات الدخول والخروج منها، حيث تطلب السلطات عند المغادرة من تلك الجزر تقديم فحص PCR سلبي.

والتأكد من الخطوط الجوية الناقلة عند العودة إلى المملكة عما إذا يتطلب الأمر فحص PCR سلبي وأي متطلبات أخرى للسفر والصعود إلى الطائرة.

وأشارت إلى أنه عند التنقل بالطيران الداخلي والبحري من وإلى المطار ينبغي التأكد من الإجراءات الصحية الاحترازية المطلوبة للصعود، حيث تطلب السلطات تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR.

وعند ثبوت إصابة الشخص أثناء إقامته في جمهورية المالديف بفيروس كورونا سيتم تطبيق الحجر الصحي لمدة 14 يوما على نفقته الشخصية ووفقا للإجراءات المعمول بها في المالديف.