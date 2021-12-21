7.2 مليون زيارة لـ "إكسبو دبي"

شهد إكسبو 2020 دبي زيادة في عدد الزوار بشكل كبير خلال الفترة الماضية من عمر الحدث الدولي، حيث وصل إجمالي الزيارات إلى 7 ملايين و167 ألفاً و591 زيارة، وذلك خلال الفترة الممتدة حتى 20 ديسمبر الجاري، بينما يواصل المنظمون تطبيق الإجراءات الوقائية الصارمة الخاصة بمواجهة جائحة "كوفيد19"، ما يضمن زيارة آمنة واستثنائية لجميع رواد الحدث.

ويحرص إكسبو 2020 دبي، أضخم حدث دولي يُقام منذ بداية الجائحة، على تطبيق تدابير الوقاية من كوفيد-19 وفق أحدث المستجدات، وتشمل الإجراءات الاحترازية الحالية زيادة عدد المرافق لإجراء اختبار الـ "بي سي آر" في موقع الحدث الدولي ليصل عددها إلى أربع نقاط، فضلا عن توفير الاختبار بشكل مجاني لجميع موظفي أجنحة الدول، بحسب "الخليج" الإماراتية.

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وقد ألزمت إدارة إكسبو 2020 كل العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في مجال الترفيه للخضوع لاختبار الـ "بي سي آر" على أساس منتظم، كما عُلقت بشكل مؤقت بعض الفعاليات التي تتطلب التقارب أو الاتصال المباشر بين العاملين مثل الاستعراضات والفنون الأدائية للفنانين المتجولين، وذلك كإجراء وقائي قصير الأجل.

ومع تلقي أكثر من 90% من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة اللقاح الكامل، تعتبر كوادر إكسبو 2020 دبي من موظفين ومشاركين دوليين ومتطوعين ومقاولين ومزودي خدمات من الملقحين بالكامل. ويُطلب من جميع زوار إكسبو 2020 دبي، الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، إبراز ما يثبت تلقيهم التطعيم أو نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" لا تتجاوز مدتها 72 ساعة من موعد الزيارة. بالإضافة إلى ذلك، فإن موقع الحدث الدولي مزود بمحطات تعقيم متطورة، ويطلب من الزوار تطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات.