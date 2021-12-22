أميركا تصنف 90 دولة كوجهة "عالية المخاطر" بينها دول عربية

أضافت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ثماني وجهات إلى فئة السفر "الأكثر خطورة"، بما في ذلك ثاني أكثر وجهة زيارة في العالم قبل بدء الوباء.

في التحديث الأسبوعي لإرشادات السفر الخاصة بـ Covid-19، نصحت مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) بعدم السفر إلى إسبانيا المفضلة للسياح في هذا الوقت. وفي العام 2019، استقبلت إسبانيا عددًا من الزوار الدوليين أكثر من أي دولة أخرى في العالم تقريبًا، باستثناء فرنسا، وفقًا لأرقام منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

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أضافت مراكز السيطرة على الأمراض أيضًا سبع وجهات أخرى - تغطي منطقة البحر الكاريبي وإفريقيا والشرق الأوسط بالإضافة لأوروبا - إلى فئة "المستوى 4: عالٍ جدًا"، وهي فنلندا، وجبل طارق، ولبنان، وموناكو، وسان مارينو، وبونير Bonaire، وتشاد.

تقوم مراكز السيطرة على الأمراض بوضع وجهة ما في المستوى 4، عندما يتم تسجيل أكثر من 500 حالة لكل 100000 مقيم فيها خلال الـ 28 يومًا الماضية، وفق ما أوضحته شبكة CNN.

صعدت كل من إسبانيا وفنلندا ولبنان من "المستوى 3" الذي يعتبر "عالي الخطورة". ويأتي تصنيف إسبانيا على الرغم من أنها تفتخر بإحصائيات تطعيم ممتازة، فاعتبارًا من 17 ديسمبر، تم تطعيم أكثر من 80٪ من السكان بشكل كامل.

السفر أكثر تعقيداً

أصبح السفر إلى أوروبا وعبرها صعبًا بشكل متزايد على السياح، لا سيما القادمين من المملكة المتحدة، حيث ارتفعت الحالات بشكل كبير. وفرضت فرنسا حظراً على جميع الزوار غير الضروريين من وإلى المملكة المتحدة.

كما فرضت العديد من البلدان في أوروبا قيودًا جديدة خلال الأيام القليلة الماضية مع استمرار موجة Covid-19 هناك. ودخلت هولندا في إغلاق صارم يوم الأحد، مع إغلاق المتاجر غير الضرورية وأماكن الضيافة والمؤسسات الثقافية. ولا تزال بعض أسواق "الكريسماس" في أوروبا تخطط للعمل، ولكن تم إلغاء أسواق أخرى، بما في ذلك سوق ميونيخ.

من ناحية أخرى، قالت شركة Cruise Line Royal Caribbean إن 48 شخصًا على الأقل على متن Symphony of the Seas، أكبر سفينة سياحية في العالم، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

في الوقت نفسه، يواصل العالم بأسره مراقبة تطورات انتشار متحور أوميكرون. وقد طبقت الولايات المتحدة قواعد سفر أكثر صرامة في 6 ديسمبر بسبب القلق من المتحور الجديد.

دول أخرى في "المستوى 4"

إسبانيا ليست وحدها. فقد تم تصنيف الكثير من دول أوروبا حاليًا ضمن النسبة الأعلى من مخاطر السفر. وتشمل القائمة أسماء كبيرة أخرى مثل فرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا والمملكة المتحدة.

وأوروبا ليست القارة الوحيدة ذات الوجهات السياحية الشهيرة التي صنفت في "المستوى 4". فمن بين الأماكن الأخرى التي تعتبر أيضًا ذات خطورة "عالية جدًا": بليز Belize والأردن وسنغافورة وجنوب إفريقيا وتركيا.

إجمالاً، تم تصنيف ما يقرب من 90 دولة في "المستوى 4" اعتبارًا من 20 ديسمبر.