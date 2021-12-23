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الاتحاد الأوروبي: تنتهي صلاحية شهادة كوفيد للملقحين بالكامل بعد 9 أشهر

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الاتحاد الأوروبي: تنتهي صلاحية شهادة كوفيد للملقحين بالكامل بعد 9 أشهر

الشهادة ستكون صالحة لمدة 9 أشهر منذ إعطاء آخر جرعة من الدورة الأولية للقاح

دبي - العربية.نت

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حددت المفوضية الأوروبية فترة 9 أشهر لانتهاء صلاحية شهادة التلقيح الرقمية ضد فيروس كورونا، بحسب بيان صحافي.

وسيتم تطبيق القواعد الجديدة المتعلقة بتاريخ انتهاء الصلاحية بعد 9 أشهر، أو 270 يومًا، اعتبارًا من 1 فبراير/شباط 2022.

وكرت شبكة "CNN" الأميركية أن الشهادة ستكون صالحة لمدة 9 أشهر منذ إعطاء آخر جرعة من الدورة الأولية للقاح.

وذكر البيان أن فترة الصلاحية لا يمكن تقصيرها أو تمديدها. "فترة قبول واضحة وموحدة لشهادات التطعيم ستضمن استمرار تنسيق إجراءات السفر".

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ووفقًا للقواعد الجديدة، لن يتم تسجيل تاريخ انتهاء الصلاحية في الشهادة نفسها، ولكن سيتم تعديل التطبيقات المستخدمة للتحقق من انتهاء صلاحية الشهادة.

وقامت اللجنة بتكييف القواعد لتمييز الدورة الأولية الكاملة للقاح عن الجرعة المعززة في الشهادة.

وتعتمد فترة الصلاحية المحددة حديثًا على إرشادات المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، التي توصي بتلقي جرعة معززة بعد ستة أشهر من دورة التطعيم الأولى.

وتمت إضافة 3 أشهر أخرى لضمان قدرة الحكومات على التكيف وتزويد المواطنين بإمكانية الوصول إلى الجرعات المعززة.

وقالت ستيلا كيرياكيدس، مفوضة الصحة وسلامة الغذاء، في البيان الصحفي: "ما نحتاجه حاليًا هو ضمان استمرار الحملات لتلقي الجرعات المعززة في أسرع وقت ممكن، وحماية أكبر عدد ممكن من المواطنين بجرعة إضافية، وأن تظل شهاداتنا أداة رئيسة للسفر وحماية الصحة العامة".

وتأخذ الإجراءات الجديدة في عين الاعتبار "أن الحماية التي يقدمها اللقاح ضد كوفيد-19 تتضاءل مع مرور الوقت".

ووفقًا للمفوضية، أصدر الاتحاد الأوروبي 807 ملايين شهادة حتى الآن، مع انضمام 60 دولة ومنطقة إلى النظام.

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