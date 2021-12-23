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إجراءات جديدة للسفر في الكويت.. واستقبال مشروط للقادمين

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اقتصاد الكويت مطار كورونا مناسبة
مطار الكويت
اقتصاد الكويت

إجراءات جديدة للسفر في الكويت.. واستقبال مشروط للقادمين

لا يسمح بالسفر للخارج للمواطنين المطعمين منذ أكثر من 9 أشهر

دبي - العربية.نت

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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت عدم قبول أي راكب قادم إلى دولة الكويت إلا بعد تقديم شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من فيروس كورون،ا شريطة أن تكون سارية المفعول 48 ساعة من تاريخ المسحة (الفحص) إلى وقت القبول على الرحلة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2021/12/26.

وأضافت "الطيران المدني"، في تغيردة على تويتر "لا يسمح بالسفر خارج دولة الكويت للمواطنين الذين مضى عليهم 9 أشهر على تلقيهم الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى دولة الكويت".

وبحسب القرار فإن من مضى على تلقيهم الجرعة 9 أشهر سيتم اعتبارهم غير مكتملي التحصين ما لم يتلقوا الجرعة التعزيزية (التنشيطية) وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2022/1/2.

ومع تفشي أوميكرون شددت الكويت الإجراءات الصحية الاحترازية على جميع القادمين من مختلف بلدان العالم، منذ مطلع ديسمبر 2021، تحسباً لخطر المتحور الجديد، من بينها منع الرحلات التجارية مع 9 دول إفريقية، وأيضا تطبيق قرار منع دخول غير الكويتيين القادمين من بعض الدول الإفريقية، سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى ما لم يقيموا خارج تلك الدول 14 يوماً على الأقل.

وأيضا قد شهد مطار الكويت وسائر المنافذ البرية والبحرية، خطوات جديدة على الصعيدين الصحي واللوجستي، لمنع دخول أي حالات مصابة بكورونا عموماً، وبالمتحور "أوميكرون" على وجه الخصوص، وفق صحيفة "القبس".

ولفتت وزارة الصحة إلى ما أوردته منظمة الصحة العالمية بأن الإغلاق ليس الحل الأمثل لمحاصرة المتحور الجديد، فالإجراءات الوقائية تكفي حالياً، خصوصاً في الدول التي ارتفعت وتيرة التطعيم فيها إلى نحو 80% مثل الكويت.

وجدد مسؤول بـ"صحة" الكويت، الإشارة إلى أن تكثيف الرقابة الصحية في المنافذ على القادمين من شأنه منع ظهور المتحورات في الكويت، لافتاً إلى أن إقبال المواطنين والمقيمين على الجرعة التنشيطية الثالثة تزايد بصورة ملحوظة خلال الأيام الماضية، ما يعزز المناعة المجتمعية ضد السلالات المستجدة.

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