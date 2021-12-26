.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عُمان تشترط على غير المواطنين جرعتي لقاح لدخول البلاد

  • الخط
سلطنة عمان اقتصاد مناسبة
سلطنة عمان
اقتصاد عمان

عُمان تشترط على غير المواطنين جرعتي لقاح لدخول البلاد

عدم السماح بالدخول إلى سلطنة عُمان إلا لمن يبرز شهادة سلبية فحص PCR

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قررت اللجنة العُليا العُمانية، المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، اليوم الأحد، اشتراط تلقي جرعتين على الأقل من أحد اللقاحات المعتمدة لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى، لغير العمانيين، لدخول سلطنة عُمان من جميع المنافذ.

وكذلك عدم السماح بالدخول إلى سلطنة عُمان إلا لمن يبرز شهادة سلبية فحص البلمرة (PCR) لمرض كوفيد-19 عند القدوم، على أن يكون الفحص قد أُجرِيَ خلال مدّة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول.

وألغت اللجنة العمل بقرار تعليق دخول سلطنة عُمان من الدول التي تم الإعلان عنها مسبقًا، التي انتشر فيها المتحور، وهي: جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق، نقلاً عن وكالة الأنباء العمانية.

كيف تؤثر أزمة الليرة التركية على الأسواق الناشئة؟ قصص اقتصادية اقتصاد تركيا كيف تؤثر أزمة الليرة التركية على الأسواق الناشئة؟

وتسري تلك القرارات من تاريخ نشرها حتى 31 يناير 2022.

وأكدت اللجنة أن التطعيم شرطٌ للسماح بدخول المؤسسات العامة والمنشآت الخاصة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن كعدم السماح لمَن يعاني من أعراض تنفسية بالحضور إلى مقر العمل أو دخول المؤسسة، والتشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية في أماكن العمل وخارجه، كارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة، والالتزام بالتباعد الجسدي، والمداومة على نظافة اليدين، والابتعاد عن جميع أشكال التجمعات والازدحام غير المقنن والمصرح، والابتعاد عن كافة أشكال التحية الجسدية كالمصافحة والمعانقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الصحة العالمية تشدد على أهم عامل لمواجهة كورونا أوميكرون الصحة العالمية تشدد على أهم عامل لمواجهة كورونا أوميكرون
بيع أول رسالة هاتف نصية في العالم بطريقة غريبة.. هذا ثمنها! بيع أول رسالة هاتف نصية في العالم بطريقة غريبة.. هذا ثمنها!
الأكثر قراءة
سيارات محمد صلاح.. عددها 6 وثمنها قرابة 16 مليون جنيه سيارات محمد صلاح.. عددها 6 وثمنها قرابة 16 مليون جنيه
بالصور.. حادث مروع لنجل محمود ياسين في الجيزة بالصور.. حادث مروع لنجل محمود ياسين في الجيزة
فيديو.. وفاة لاعب جزائري بسكتة قلبية خلال مباراة فيديو.. وفاة لاعب جزائري بسكتة قلبية خلال مباراة
جراحة مبهرة لجنين في بطن أمه.. الطبيب السعودي يروي التفاصيل جراحة مبهرة لجنين في بطن أمه.. الطبيب السعودي يروي التفاصيل
بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا
شاهد أحدث صور محمد صلاح مع أسرته شاهد أحدث صور محمد صلاح مع أسرته
قبل أن تذهب
البحرية التونسية تنقذ 28 مهاجرًا من الغرق بعد تعطل قاربهم
البحرية التونسية تنقذ 28 مهاجرًا من الغرق بعد تعطل قاربهم
اكتشف المزيد