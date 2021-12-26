عُمان تشترط على غير المواطنين جرعتي لقاح لدخول البلاد

قررت اللجنة العُليا العُمانية، المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، اليوم الأحد، اشتراط تلقي جرعتين على الأقل من أحد اللقاحات المعتمدة لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى، لغير العمانيين، لدخول سلطنة عُمان من جميع المنافذ.

وكذلك عدم السماح بالدخول إلى سلطنة عُمان إلا لمن يبرز شهادة سلبية فحص البلمرة (PCR) لمرض كوفيد-19 عند القدوم، على أن يكون الفحص قد أُجرِيَ خلال مدّة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول.

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وألغت اللجنة العمل بقرار تعليق دخول سلطنة عُمان من الدول التي تم الإعلان عنها مسبقًا، التي انتشر فيها المتحور، وهي: جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق، نقلاً عن وكالة الأنباء العمانية.

وتسري تلك القرارات من تاريخ نشرها حتى 31 يناير 2022.

وأكدت اللجنة أن التطعيم شرطٌ للسماح بدخول المؤسسات العامة والمنشآت الخاصة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن كعدم السماح لمَن يعاني من أعراض تنفسية بالحضور إلى مقر العمل أو دخول المؤسسة، والتشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية في أماكن العمل وخارجه، كارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة، والالتزام بالتباعد الجسدي، والمداومة على نظافة اليدين، والابتعاد عن جميع أشكال التجمعات والازدحام غير المقنن والمصرح، والابتعاد عن كافة أشكال التحية الجسدية كالمصافحة والمعانقة.