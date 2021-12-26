قطاع السياحة والسفر في الإمارات يحقق أداء قوياً خلال 2021

أظهر قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات مرونة عالية في التعامل مع تحديات تفشي جائحة كورونا، وما نتج عنها من تأثيرات سلبية على السفر الدولي في العالم، وذلك من خلال سرعة الاستجابة مع المتغيرات وإعادة التشغيل الآمن، إلى جانب استقبال السياحة الدولية، وأظهرت قدرتها على التعافي.

وأثبت القطاع قدرته على تجاوز هذه الأزمة التي بدأت منذ العام 2020، في ظل الإنجازات القوية التي حققها القطاع، وعلى رأسها استعادة شبكة رحلات الناقلات الوطنية، والتوسع مرة أخرى في الأسواق الدولية، إلى جانب فتح أسواق جديدة، وإعادة ربط المدن بعضها ببعض، وتسهيل حركة الركاب.

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وخلال الاثني عشر شهراً الماضية، حققت شركات الطيران الوطنية إنجازات قوية، وخاصة نمو أعداد المسافرين على متن رحلاتها، والعودة التدريجية نحو الربحية للناقلات، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وأعاد نجاح الناقلات الوطنية في استئناف تسيير الرحلات لنحو 500 وجهة في 110 دول حول العالم، الأمل لشركات الطيران حول العالم في إمكانية تقديم موعد التعافي التام للقطاع من تأثيرات الأزمة.

تظهر مؤشرات أداء الناقلات الوطنية طيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي والعربية للطيران وويز اير أبوظبي، والعربية للطيران أبوظبي"، نمواً قوياً في إشغال الرحلات وإعادة تشغيل الوجهات حول العالم.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، قد أعلنت عن ارتفاع متوسط أرقام الحركة الجوية في الدولة من 1238 حركة في نهاية العام الماضي إلى 1538 حركة في سبتمبر/أيلول 2021، وبنسبة زيادة بلغت 24.5% تقريباً.

وتشهد الحركة الجوية عبر الإمارات نشاطاً وارتفاعاً ملحوظين، لاسيما منذ الفترة التي سبقت انطلاق "إكسبو 2020 دبي وحتى الآن، باعتباره الحدث العالمي الأبرز الذي يجذب أنظار العالم أجمع نحو الإمارات، إضافة إلى ما شهدته الدولة من مناسبات أخرى، مثل الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين، وبداية الموسم السياحي مع دخول فصل الشتاء.

وتحتل الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر جودة النقل الجوي، ضمن محور البنية التحتية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2020، في ترجمة فعلية للمكانة العالمية التي يحظى بها قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات، والنجاحات المتواصلة التي حققتها الدولة في هذا القطاع الحيوي، الذي يتهيأ للعب دور محوري في الخمسين عاماً المقبلة.

وتغطي طيران الإمارات حوالي 120 وجهة حالياً، أي بنحو 90% من عدد وجهات ما قبل الجائحة، بما فيها معظم الوجهات الرئيسية، وتسعى الناقلة لزيادة عدد وجهاتها مع زيادة الطلب على السفر.

وقادت طيران الإمارات الصناعة في جهودها للتخلص من ضغوط السفر؛ حيث تحرص على حماية صحة عملائها؛ لضمان شعورهم بالأمان والثقة عند اتخاذ قرار السفر. وتطبق الناقلة أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة. كما أدخلت تقنية بدون تلامس لتسهيل مرور العملاء عبر مطار دبي الدولي، وعززت قدراتها في التحقق الرقمي لتزويد عملائها بفرص أكثر للاستفادة من جواز سفر IATA.