لسبب غير كورونا.. اليابان تلغي 100 رحلة طيران داخلية

أعلنت أكبر شركتي طيران في اليابان أن أكثر من 100 رحلة طيران داخلية ألغيت، الأحد، بسبب كثافة الثلوج في شمال وغرب البلاد.

قال ياتاكا كيتاهارا، مدير العمليات بشركة إيه.إن.إيه القابضة، إن الشركة ألغت 77 رحلة طيران من الساعة 0400 بتوقيت غرينتش مما أثر على 5100 راكب.

مادة اعلانية

أضاف أنه "مع استمرار اضطراب الأحوال الجوية في شمال شرقي اليابان قد يكون هناك المزيد من الإلغاءات".

ألغت الخطوط الجوية اليابانية 35 رحلة طيران اعتبارا من الساعة 0100 بتوقيت غرينتش، مما أثر على 1810 ركاب، وفقا لما ذكره ممثل من قطاع التشغيل بالشركة.

على مستوى العالم، ألغيت آلاف من رحلات الطيران في عطلة عيد الميلاد بسبب الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.