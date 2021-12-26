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لسبب غير كورونا.. اليابان تلغي 100 رحلة طيران داخلية

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A staff wearing a protective suit checks temperature of a passenger boarding an international flight at Narita international airport on the first day of closed borders to prevent the spread of the new coronavirus Omicron variant amid the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, in Narita, east of Tokyo, Japan, November 30, 2021. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
المطارات اليابانية عادت لمرحلة الحذر
طيران

لسبب غير كورونا.. اليابان تلغي 100 رحلة طيران داخلية

توقع إلغاء المزيد من الرحلات.. وتأثر حوالي 7 آلاف راكب حتى الآن

طوكيو - رويترز

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أعلنت أكبر شركتي طيران في اليابان أن أكثر من 100 رحلة طيران داخلية ألغيت، الأحد، بسبب كثافة الثلوج في شمال وغرب البلاد.

قال ياتاكا كيتاهارا، مدير العمليات بشركة إيه.إن.إيه القابضة، إن الشركة ألغت 77 رحلة طيران من الساعة 0400 بتوقيت غرينتش مما أثر على 5100 راكب.

أضاف أنه "مع استمرار اضطراب الأحوال الجوية في شمال شرقي اليابان قد يكون هناك المزيد من الإلغاءات".

ألغت الخطوط الجوية اليابانية 35 رحلة طيران اعتبارا من الساعة 0100 بتوقيت غرينتش، مما أثر على 1810 ركاب، وفقا لما ذكره ممثل من قطاع التشغيل بالشركة.

على مستوى العالم، ألغيت آلاف من رحلات الطيران في عطلة عيد الميلاد بسبب الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

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