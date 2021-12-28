قطاع السياحة الإيطالي يئنّ وسط الجائحة.. مطالب بدعم حكومي

ناشد قطاع السياحة الإيطالي حكومة البلاد لتقديم مساعدات لتخفيف آثار قيود فيروس كورونا الأخيرة، والتي أدت إلى سلسلة من الإلغاءات خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد.

وقالت Confcommercio، أكبر رابطة لرجال الأعمال في إيطاليا في تقرير أمس الاثنين، إن هناك انخفاضًا قدره 60 مليون سائح وافد و 120 مليون ليلة مبيت في عام 2021، مقارنة بعام 2019، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية EFE.

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من بين 25 مليون رحلة كان من المقرر أن يقوم بها الإيطاليون خلال موسم العطلات، تم إلغاء 5 ملايين رحلة واختصار 5.3 مليون رحلة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت السلطات الإيطالية أن المطاعم والنوادي الليلية ستظل مغلقة حتى 31 يناير، لإبطاء انتشار متحور أوميكرون شديد العدوى لفيروس كورونا.

ووفقًا لتقرير أجرته شركة الاستشارات الاستراتيجية SwG، قضى 6 من كل 10 أشخاص شملهم الاستطلاع يومين بعيدًا عن المنزل في عيد الميلاد، بينما تمكن 5٪ فقط من السفر إلى الخارج.

وتعتقد رابطة Confcommercio بأنه يجب على الحكومة دعم قطاع السياحة من خلال التدخلات المالية وتسهيل الحصول على الائتمان.

وقال رئيس رابطة رجال الأعمال كارلو سانجالي، إن الموارد التي قدمتها الحكومة حتى الآن "غير كافية"، وطالب بتمديد صندوق تعويض الأجور.

وتابع: "من غير المعقول أن الاقتصاد الإيطالي لا يحسب القوة الدافعة الأساسية للسياحة".

وتمثل السياحة حوالي 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا.