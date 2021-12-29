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هذه أفضل الوجهات السياحية لعام 2022.. بينها دولتان عربيتان

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جزر كوك Cook Islands
جزر كوك Cook Islands
سياحة

هذه أفضل الوجهات السياحية لعام 2022.. بينها دولتان عربيتان

تتصدرها جزر في المحيط الهادئ

دبي - العربية.نت

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أطلقت Lonely Planet دليلها السنوي التقليدي لأفضل الوجهات السياحية حول العالم مع نصائح السفر لعام 2022، على أمل أن يسمح الوضع الوبائي بإعادة فتح قطاع السياحة.

وفقًا لفريق Lonely Planet يتم تحديد أفضل وجهات السفر، بين البلدان والمناطق والمدن التي "تقدم العديد من التجارب التي تخطف الأنفاس للإلهام والإثارة".

وقالوا: "مع استمرار تأثير الوباء على العالم، نسعى جاهدين لتحقيق التوازن بين السفر والأمان، وندرك رغبتنا اللا محدودة في السفر، وبالتالي فإن قائمتنا لعام 2022 مخصصة للمستقبل. هذه قائمة أمنيات بقدر ما هي قائمة بالأماكن التي يمكنك زيارتها الآن".

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في ما يلي القائمة الكاملة، التي تتصدرها جزر كوك Cook Islands (في فئة البلد)، ومناظر Westfjords الطبيعية الأيسلندية (في فئة المناطق) وأوكلاند في نيوزيلاندا (ضمن فئة المدن).

في العام الماضي، وفي ذروة الوباء ووسط القيود المفروضة على السفر، أصدرت Lonely Planet نسختها لعام 2021 احتفالًا بالسفر المستدام والمحلي.

أفضل الوجهات للعام الجديد

- جزر كوك Cook Islands: تقع إلى الجنوب من المحيط الهادئ، بين أستراليا والساحل الغربي لأميركا الجنوبية. وهي عبارة عن أرخبيل من 15 جزيرة.

- النرويج

- جزيرة موريشيوس

- بليز Belize

- سلوفينيا

- جزيرة أنغيلا Anguilla Island

- سلطنة عمان

- نيبال

- ملاوي

- مصر

كما نصح الدليل بزيارة المدن التالية باعتبارها الأفضل:

- أوكلاند، ونيوزيلاندا: إذ تتمتع المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في نيوزيلاندا بأجواء حضرية نابضة بالحياة، وأيضًا بسهولة الوصول إلى الشواطئ والمحميات الطبيعية.

يقول الدليل: "ليس من المستغرب أن يُشار باستمرار إلى أوكلاند باعتبارها واحدة من أفضل المدن في العالم من حيث جودة الحياة".

- تايبيه، تايوان

- فرايبورغ، ألمانيا

- أتلانتا، الولايات المتحدة

- لاغوس، نيجيريا

- نيقوسيا، قبرص

- دبلن، إيرلندا

- ميريدا، المكسيك

- فلورنسا، إيطاليا

- جيونجو، كوريا الجنوبية

وفقًا لـ Lonely Planet فإن Westfjords (Western Fjords) في أيسلندا، هي المكان الذي "تصل فيه المناظر الطبيعية الأيسلندية إلى ذروتها وتختفي السياحة الجماعية"، إذ تضم المنطقة الجبلية شواطئ ومضائق وشلالات.

أما بالنسبة لبقية المناطق المفضلة لعام 2022:

- فيرجينيا الغربية، الولايات المتحدة

- Zishuangbanna، الصين

- كينت كوست، المملكة المتحدة

- بويرتوريكو، الولايات المتحدة

- شيكوكو Shikoku، اليابان

- صحراء أتاكاما Atacama Deser، تشيلي

- سينيك ريم Scenic Rim، أستراليا

- جزيرة فانكوفر، كندا

- بورجوندي Burgundy، فرنسا.

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