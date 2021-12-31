شركات الطيران تواصل إلغاء الرحلات قبيل رأس السنة الجديدة

تتواصل عمليات إلغاء الرحلات من قبل شركات الطيران في الولايات المتحدة، حيث تم إلغاء 1125 رحلة جوية مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي أعاق التوظيف، كما هددت العواصف الشتوية بمزيد من تعطيل السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع ورأس السنة الجديدة.

ألغت شركة JetBlue Airways حوالي 175 رحلة، تمثل 17٪ من جدولها مساء الخميس في نيويورك، وفقًا لموقع FlightAware.com. كما شطبت شركة Allegiant نحو 96 رحلة، أو 19٪ من جدولها، فيما ألغت شركة يونايتد إيرلاينز 199 رحلة ، تمثل 9٪ من جدول رحلاتها.

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تأتي الاضطرابات بعد إلغاء آلاف الرحلات الجوية خلال عطلة عيد الميلاد وحتى أوائل هذا الأسبوع، مع ظهور عواصف شتوية مصحوبة بنقص في الموظفين بسبب انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا أوميكرون.

إلى جانب قضايا الموظفين، أدت القيود الحدودية المرتبطة بالزيادة في عدد الحالات إلى إضعاف التوقعات العالمية للسفر. وقد خفضت شركة طيران "كاثي باسيفيك" إلى النصف تقريبا عدد الرحلات الجوية إلى هونغ كونغ من خارج الصين الشهر المقبل. وتخطط الخطوط الجوية البريطانية لإلغاء الرحلات الجوية إلى الإقليم حتى شهر مارس.

يبدو أن التأثير سيستمر في العام الجديد، حيث ألغت خطوط الطيران في جميع أنحاء العالم حوالي 8.4٪ من الرحلات الجوية التي خططت لها لشهر يناير خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بناءً على بيانات من BloombergNEF، التي تتعقب الطلب على وقود الطائرات.

يعد الانخفاض أكثر حدة في أوروبا، حيث تم إلغاء 15٪ من رحلات يناير، بعد أن فرضت بعض الدول قيودًا جديدة على السفر عبر الحدود في محاولة لوقف انتشار أوميكرون.