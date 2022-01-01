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لأول مرة بالتاريخ.. 10 أشخاص استقبلوا العام الجديد بالفضاء

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الفضاء

لأول مرة بالتاريخ.. 10 أشخاص استقبلوا العام الجديد بالفضاء

7 منهم على متن محطة الفضاء الدولية و3 في محطة "تيانغونغ" الصينية

دبي - العربية.نت

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قالت مؤسسة "روس كوسموس"، إنه للمرة الأولى استقبل 10 أشخاص في آن واحد، العام الجديد في الفضاء المحيط بالأرض.

وذكرت المؤسسة في بيانها أن سبعة منهم على متن محطة الفضاء الدولية، وثلاثة في محطة "تيانغونغ" الصينية.

وأضاف البيان: "في وقت واحد، استقبل عشرة من أبناء الأرض حلول العام الجديد 2022، وهم في المدار القريب من الأرض: سبعة في محطة الفضاء الدولية وثلاثة على المحطة الفضائية الصينية. وتاريخيا هذا أكبر عدد للبشر في الفضاء خلال عيد رأس السنة".

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ولاحظت"روس كوسموس"، أن 83 شخصا استقبلوا العام الجديد على متن محطة الفضاء الدولية خلال الـ21 عاما من وجودها.

وبعض رواد الفضاء احتفل بهذا العيد هناك أكثر من مرة. على سبيل المثال، احتفل رائد الفضاء الروسي، أنطون شكابلروف، بهذا العيد 4 مرات وهو في المدار - 2012 و2015 و2018 و2022.

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