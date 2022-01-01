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منع سفر مواطني الإمارات غير المطعمين بلقاح كورونا اعتباراً من 10 يناير

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فيروس كورونا

منع سفر مواطني الإمارات غير المطعمين بلقاح كورونا اعتباراً من 10 يناير

أكدت الوزارة على اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الدولة، حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر

العربية.نت

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أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن منع السفر لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة غير المطعمين بلقاح كوفيد-19، اعتبارا من 10 يناير الجاري.

وبحسب ما ورد في وكالة الأنباء الرسمية "وام"، تأتي الخطوة تماشيا مع رؤية الدولة في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19 وتعزيز الجهود الوطنية لدى كافة القطاعات، في ظل الوضع الوبائي عالمياً وارتفاع معدل الإصابات الحالي، وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة مواطني دولة الامارات.

كما أكدت الوزارة على اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الدولة، حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر.

تعبيرية
تعبيرية

كما تم تحديد الفئات المستثناة من هذا القرار، حيث يسمح بالسفر للمواطنين غير المطعمين من الفئات المستثناة طبياً من أخذ اللقاح، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج.

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وتم التأكيد على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع المسافرين، والتحري من الوضع الوبائي في وجهات السفر، والتواصل مع البعثات الدبلوماسية في البلد في حال الاشتباه بالإصابة.

يأتي ذلك للتأكيد على أولوية الصحة والسلامة لدى القيادة الرشيدة وجهود الدولة الاستباقية لمواجهة أزمة كوفيد-19.

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