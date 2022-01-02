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الكويت.. تفعيل خطة الطوارئ وتعطيل المدارس بسبب الطقس

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طيران

الكويت.. تفعيل خطة الطوارئ وتعطيل المدارس بسبب الطقس

الملاحة الجوية طبيعية في مطار الكويت الدولي

دبي - العربية.نت

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قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الأحد، إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية مع تأخير في بعض الرحلات المغادرة على الرغم من حالة الأمطار التي تشهدها البلاد حاليا.

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وذكر نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع والمتحدث الرسمي باسم الإدارة سعد العتيبي، أن حركة الطائرات لم تتأثر بحالة الجو الحالية، مؤكدا أنه تم تفعيل خطة الطوارئ في جميع القطاعات التشغيلية في (الطيران المدني) للتعامل مع الكميات الهائلة من الأمطار.

كما أعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي، أن وزير التعليم أعلن وقف الدراسة وتأجيل الاختبارات غداً الاثنين لسوء الأحوال الجوية.

كانت إدارة الأرصاد الجوية ذكرت أن البلاد تتأثر بأمطار متفرقة متوسطة الشدة وغزيرة أحيانا تكون رعدية على بعض المناطق مع نشاط في سرعة الرياح قد تصل إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة مع انخفاض في الرؤية الأفقية في بعض المناطق، ويصل ارتفاع أمواج البحر لأكثر من ست أقدام، نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

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