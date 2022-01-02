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رئيس هيئة الطيران المدني في السعودية: استراتيجية القطاع تستهدف الارتقاء والتطوير

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طيران

رئيس هيئة الطيران المدني في السعودية: استراتيجية القطاع تستهدف الارتقاء والتطوير

ليكون رافداً مهماً في التنمية الاقتصادية

دبي - العربية.نت

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قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، إن استراتيجية قطاع الطيران المدني تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، للارتقاء بالقطاع وتطويره لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات محلياً وإقليمياً ودولياً، وليكون رافداً مهماً في التنمية الاقتصادية، وتعكس دور الهيئة بوصفها مشرّعًا للقطاع في وضع رؤيته وأولوياته وأهدافه واتجاهاته من أجل تمكين القطاع من تحقيق التطلعات.

ونوه عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، بأهمية تكثيف الجهود وبذل المزيد لتحسين الأداء العام للقطاع وتمتين دور الطيران المدني في سبيل الرفع من مستوى القطاع وزيادة قيمته التنافسية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في استثمار هذا القطاع وتطويره لخدمة المواطنين والمسافرين بوجه عام، مشيداً بجميع العاملين بمنظومة قطاع الطيران المدني على الجهود والعمل المشترك والجاد في ظل التحديات التي تواجه القطاع.

وعقدت الهيئة العامة للطيران المدني، الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية لتفعيل الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، بحضور رئيس الهيئة عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وبمشاركة شركة البحر الأحمر للتطوير وشركة أمالا والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين من ممثلي الشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة.

تناول الاجتماع مناقشة أبرز ما استجد في مشروع تفعيل إستراتيجية قطاع الطيران المدني، وما تم إنجازه حيال توصيات الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية لتفعيل الإستراتيجية، ومدى تعافي القطاع من جائحة (COVID-19)، إلى جانب عرض أحدث الإنجازات والمشاريع الرائدة لقطاع الطيران لعام 2021، علاوة على خطة المبادرات الإستراتيجية للطيران لعام 2022.

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