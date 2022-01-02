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شركة طيران كاثي باسيفيك تفصل موظفَين خرقا قيود كورونا

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شركة طيران كاثي باسيفيك
شركة طيران كاثي باسيفيك
طيران

شركة طيران كاثي باسيفيك تفصل موظفَين خرقا قيود كورونا

بيان للشركة: عدم الالتزام بضوابط الرقابة الطبية سيؤدي إلى إجراءات تأديبية

هونغ كونغ - رويترز

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قالت شركة طيران كاثي باسيفيك في هونغ كونغ السبت، إنها فصلت اثنين من العاملين بالأطقم الجوية ثبتت إصابتهما بالمتحور أوميكرون، وذلك لخرق تعليمات جهات الرقابة الطبية.

وقالت الشركة إنه ثبتت إصابة خمسة من طاقمها الجوي بالفيروس بعد عودتهم من العمل إلى هونغ كونغ، وإن التحقيق أظهر خرقا خطيرا من جانب بعضهم للبروتوكولات المعمول بها.

وجاء في بيان للشركة "عدم الالتزام بضوابط الرقابة الطبية سيؤدي إلى إجراءات تأديبية. اثنان منهم فقدا عملهما في كاثي باسيفيك".

وتفرض الضوابط المتبعة قضاء فترة حجر بالمنزل بعد الرحلات الجوية.

وكان مسؤولو الصحة في هونغ كونغ قد قالوا الجمعة إن السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا تمكنت من اختراق قيود صارمة لمكافحة المرض إذ سجلت المدينة أول حالة إصابة خارج نظام حجرها الصحي الصارم.

وقالت الحكومة إنها تحقق في ثماني حالات إصابة أخرى بأوميكرون.

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